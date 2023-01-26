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Без иронии и сарказма - для Украины сегодня был знаменательный день: как только Зеленский "прогнулся" и дал отмашку на внимание, не на заведение уголовных дел за тотальную коррупцию в армии, а просто отправил в отставку своих ворюг и хапуг, ему отгрузили полной жменью те самые вожделенные Леопарды (а американцы даже пообещали передать Абрамсы). В список "дедов морозов" вошел ряд европейских стран, в том числе и сама Германия, где одобрили такие действия на передачу своих "кошек".

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На текущий момент известно решение об отправке 14 польских Леопардов в версии 2А4 и 14 немецких Леопардов в "хорошей версии" - 2A6; всё это идет "в довесок" к Challenger 2 от Великобритании и 31 "Абрамсу" от залужинского дедушки.

Но это еще не все: Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды и Дания выразили скорейшее намерение передать уже свои танки из семейства "Леопардовых". Весь вопрос заключается лишь в количестве передаваемой тяжелобронированной техники.

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Датский Леопард 2 в версии 2A7. Источник фото: tvsyd.dk









Какие версии "на кону"

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Всего Леопарды находятся на вооружении 12 европейских государств. Большинство стран, скорее всего, передадут "ветерана" в версии 2А4, тут говорится на тебе боже, что мне не гоже. И действительно, танк созданный в конце 80-ых, трудно назвать актуальным и современным.

Из этого списка стала "исключением" Швеция, за неимением в своих "глубоких ангарах" старья, весьма вероятно, передаст более свежую версию 2А5, вышедшую в начале 2000-ых. Посвежее танки отдадут немцы (что ни удивительно) и Португалия. А вот кристальной свежести в версии 2А7 (и самый опасной) передаст та самая Дания, где, по обычаю и обитает хрестоматийный Санта-Клаус.

Достаточно сделать простейший анализ, что из всей этой массы танковой армады большинство моделей являются устаревшими (относительно), и их не отправят в "вышедшем из моды очень давно" варианте. Большая часть пройдет заводскую проверку и скорую "доводку" до более свежих актуальных версий, что займет относительно много времени (как бы Украине этого не хотелось). Да и не будем забывать, часть из этой "прошлогодней коллекции" служило мишенями на специализированных полигонах либо были использованы в качестве образцов для тренировок танковых экипажей. А танки - вещь сама в себе, которая уж очень не любит когда подвеску и мотор гоняют почем зря. В российской армии есть "дежурный танк", на котором все и тренируются, всё это сделано для сбережения ресурсов двигателя и иных систем танкового парка.





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Португальский Leopard 2A5. Источник фото: pinterest.pt





Корысть аль от щедрой души такие подарки



Всё, или практически всё что перечислено выше, в том числе и касаемо танков "Челленджер", "Абрамс", а также БМП "Брэдли", "Мардэр" - это идеальный шанс освободить полки-склады от необязательно устаревшей, но заметно выработавшей свой ресурс техники, и как приятный "бонус" - загрузить свой ВПК созданием новых образцов "вундерваффе".

Вторая причина, больше похожа на так называемый экзистенциальный ход, призванный показать публичную сплоченность разношерстных членов "элитного клуба" западных стран, пытающихся бороться против "тоталитарной и невежественной" России.

Выводы

Передача относительно свежего вооружения вполне себе просчитанный ход от заокеанского дедушки и компании, необходимый для усиления упавших до нуля наступательных возможностей ВСУ, которым "по плану" вашингтонского обкома скоро надо "в наступ". Да и не будем забывать, старое советское вооружение, собираемое с миру по нитке, "почему-то" быстро закончилось в украинской армии либо "коротает свой век" в ремонтных мастерских на территории союзнических (для Украины) Польши и Чехии.





Финский Leopard 2A6. Источник фото: yle.fi





В текущий момент альянс НАТО имеет большое желание сделать "полный фарш" по комплектованию ВСУ своей техникой, "как бы между прочим", полностью вооружить свежепоявившихся 2 армейских корпуса. Конечно, делается это не просто так или от большой любви к украинскому народу, а есть весомое желание совершить успешное весеннее контрнаступление, и вы удивитесь, "конечной целью" которого будет российский Крым. И это не мои выдумки или какого-то "многопрофильного" эксперта дяди Васи из анонимного чата, а того самого Джо Байдена, любящего забывать свои секретные документы у себя в частном доме. Как говорится, а что тут такого...

Почитать по теме: Может ли Украина скоро завоевать Крым - какие мнения западных экспертов мне показались интересными

И опять про якобы устаревание западной техники на текущий момент: да, большинство из "подаренных" Леопардов - потерявшие "товарный вид" бронемашины, но и у нас, чего греха таить, есть те же Т-62М, танки первого послевоенного поколения, пускай и прошедшие глубокую модернизацию, в результате которой они обзавелись дополнительной броней и защитой от кумулятивных выстрелов и иными современными полезными благами - прокачанным по мощности двигателем, новой системой управления огнем, неким подобием "компьютерных систем", пушкой повышенной точности (благодаря теплозащитному кожуху) и обновлением пулеметного вооружения. Но всё равно - это устаревшая техника.









Т-62М. Источник фото: inosmi.ru





И вот к текущему весенне-летнему периоду в войсках ВСУ скорее всего образуются "из ниоткуда" армейские корпуса, донельзя напичканные бронетехникой и артиллерией (полностью современной, в отличие от танков).

Скорее всего, вся эта армада будет задействована на Запорожском направлении, где в планах подойти к Крыму и отбить выход к Азовскому морю.

И опять поговорим о банальных банальностях: где взять даже лишь не для управления зарубежной непонятной техникой столько квалифицированных кадров, способных обслуживать и чинить поврежденную или поломавшуюся технику. Из ниоткуда эти люди не появятся. А подготовить такую "орду" за короткое время не получится.

Как писалось выше, передаваемая техника "не отлеживалась" на складах (за некоторым исключением), а активно использовалась и эксплуатировалась, удастся ли даже после "капиталки" омолодить её до состояния "только с завода" - тот еще вопросец. Хватит ли на это ресурсов у стремительно беднеющей Европы. Как думаете. Да и ресурс такой техники гораздо быстрей будет изнашиваться во время конфликта высокой интенсивности, чем СВО и является на самом деле.

Теперь "зайдем" с другого конца. Решение взять да отправить "лёвушку", который до сих пор стоит на вооружении ряда стран, есть шаг по ослаблению своей безопасности. Поэтому, скорее всего, в штабе НАТО не планируют продвигать СВО к своему следующему логичному шагу: к горячему противостоянию НАТО и России.

Но по правде говоря, от этого не сильно легче...