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Что ни говори, а не только бедные британцы плохо спят от того, что их танки еще не отправились на Украину, вторыми "индивидами" с плохим сном могут стать французы. Согласно данным Politico, полученным от очередного анонимного источника, в Елисейском дворце всерьез задумались о поставках Украине своего ОБТ Leclerc. Правда финальное решение "остается" за совместной встречей стран-лидеров Европейского Союза: Франции и Германии, во время заседания кабинета министров.

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Пока что даже не на вторых, а "на третьих ролях" находятся Германия и США с поставками уже Leopard (1 и 2) и Abrams - соответственно. Но более опытный германо-американский дуумвират не спешит, и зацените красоту игры: немцы обещают передать свой самый лучший танк только после того, как это сделают американцы, а американцы ответственно заявляют - наш танк слишком сложный и не подходит для климатических условий Украины. Короче, плохой танцор - хороший папа. Но все может измениться как по мановению волшебной палочки...





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Танковая колонна M1A1 Abrams в Германии. Источник фото: topwar.ru

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Три брата-акробата, где самый старый танк оказался самым лучшим

Французский Леклерк (полное наименование AMX-56 Leclerc) изготовлен корпорацией Nexter (бывший GIAT) и на подмостках "танковой сцены" заблистал аккурат с 1992 года. Американец M1 Abrams заметно старее, первая заводская партия, произведенная Chrysler Defense, покинула "выпускной класс" в далеком 1980 году. А тот самый Leopard 2, так вообще самый старый в этой "благородной компании". И "явил" себя миру аж в 1979-ом, на год раньше Абрамса.





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Французский ОБТ AMX-56 Leclerc

ОБТ AMX-56 Leclerc. Источник фото: aw.my.games





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Леклерк не такой известный и распиаренный, как его более старшие собратья - Leopard и Abrams. Но он самый молодой "в линейке". Правда создание и появление "в металле" танка относительно затянулось: первые шаги по реализации начались аж в 1979 году, где через 13 лет машину все-таки создали. На сегодняшний день было изготовлено 876 единиц, что не так уж и мало, сравните, англичане со своим Challenger 2, сподобились создать лишь 446 бронированных машин.

Но тут та же "проблема" что и с британцем Челленджером, кроме как стоять на вооружении страны-изготовителя и очередной ближневосточной страны, французы не преуспели (Челленджер помимо Великобритании, стоит на вооружении у Омана, а Леклерк кроме Франции, есть еще у ОАЭ).





Leclerc ОАЭ в Йемене, 2015 год. Источник фото: bmpd.livejournal.com





Вот за что стоит похвалить французских конструкторов и инженеров, так это за избегание "ошибок" британцев и американцев. Французский танк решили сделать более маневренным и легким, но не за счет уменьшения защиты. а скорее за счет изменения подхода: вместо тяжелой "постоянной брони", на GIAT сделали ставку на систему активной защиты. Судите сами: Лёклер на 8 с половиной тонн легче заокеанского Абрамса, правда всё это сделано за счет "облегчения" брони, которой стало меньше. Но это не значит что танк стал "картонным": броня у француза сверхсовременная, что заключается в ее многослойности и модульности.

Помимо меньшей массы и продвинутой брони, в плюс танку можно поставить современный автомат заряжения. Что опять же, в отличие от Челленджера, позволяет "сэкономить" на дополнительном заряжающем и увеличить скорострельность из основного орудия. Кстати о нём.





Leclerc Scorpion XLR. Источник фото: popularmechanics.com





Как и у всех современных танков (кроме британского "Соперника"), французские оружейники остановились на гладкоствольной пушке калибром 120-мм, имеющей стабилизацию в двух плоскостях.

Естественно, есть планы и по увеличению "удельной мощности" выстрела, когда вместо пушки CN-120-26 могут установить чудовищную 140-мм каланчу (но проект переоснащения пока что только в самых глубоких мечтах). Но и без второго варианта, у Леклерка есть чем "ответить". Список снарядного ассортимента достоин, чтобы быть озвученным. Это подкалиберный противотанковый снаряд, "классический" кумулятивно-осколочный. Относительно недавно в арсенале танковых выстрелов появился и EXPL - осколочно фугасный выстрел. Возимый боекомплект составляет 40 выстрелов. У танка есть интегрированная "стрелковка" - это тяжелый 12,7-миллиметровый пулемет M2HB-QBC и "обычный" AAN F1 калибром 7,62-мм.

А теперь про то что я говорил выше, из-за меньшей массы брони и благодаря внедрению автомата заряжения, танк удалось сделать легче, что вкупе с 1500 лошадным двигателем V8X, позволяет французу разгоняться для существенных для танка 71 км/ч по шоссе и прочим автострадам, да и по бездорожью он не похож на медлительную черепаху, выдавая на-гора скорость в пределах 50 км/ч.





"Гость" из-за моря-окияна: M1 Abrams





M1 Abrams. Источник фото: popularmechanics.com





Американца можно назвать "полноценным" дедушкой. Сроки эксплуатации машины с 1981 года говорят сами за себя. И оцените масштаб в сравнении с французским и британским танками: всего было выпущено около 10,3 тыс единиц. Ну и как не забыть, что американский ОБТ - частый гость голливудских блокбастеров. Чай, американцы - патриоты до мозга костей.

Вес самых легких модификаций танка начинается от 55 тонн (масса французского Леклерка). Более поздние модификации могут весить до 66 тонн. За это "отдельное спасибо" дополнительному бронированию, в которое может входить "пакетами" система активной защиты AN/VLQ-6 MCD и "то же самое", но только класса динамической - защита ARAT.





Уничтоженный Абрамс в боях у города Рамади. Источник фото: andrewbek-1974.livejournal.com





Но сравнивая с французом, у Абрамса в вооружении и "дом пониже и труба пожиже". Речь идет о калибре гладкоствольной пушки М68А1 с калибром 105-мм. Снарядная номенклатура следующая: есть "обычные" подкалиберные снаряды, бронебойно-фугасные, кумулятивные и снаряды дымовой завесы. Но из-за меньшего калибра удалось вместить больший боекомплект. У Абрамса он составляет 55 выстрелов к пушке. Стрелковое вооружение танка (по калибрам пулеметов) аналогично тому же Леклерку - "тяжелый" браунинг M2HB (12,7-мм) и бельгийский M240 (7,62-мм).

Двигатель аналогичной мощности в 1500 лошадок. Но стоит учитывать, так как масса танка больше, поэтому маневренность меньше, но "шоссейная скорость" не сильно падает: по хорошей дороге танк способен "переть" до 66 км/ч, бездорожье покоряется на скорости в 48 км/ч. Правда всё из-за той же большой массы запас хода Абрамса на 100 км меньше чем у Леклёра, и составляет около 450 км.

Кстати в Абрамсе проявилась во всей красе американская любовь к "безмерной" модульности, когда за счет различных сменных "усовершенствований" можно значительно варьировать конфигурацию танка. Например, весомым преимуществом танка является функция "быстрой замены" двигателя, где данную операцию можно выполнить "за каноничные" 60 минут.





"Немецкая кошка" - Leopard 2





Leopard 2A7 для Чехии. Источник фото: bulgarianmilitary.com





Продолжатель бронетанковых традиций бундесвера получил традиционное кошачье имя "Leopard". Вторая версия появилась в 1979 году. Количество выпущенных танков находится где-то между Леклерком и Абрамсом - из ворот завода-изготовителя Krauss-Maffei вышло порядка 3,3 тыс машин.

Вес машины "в пределах нормы", и составляет около 55 тонн, броня без изысков. То есть обычная комбинированная (на современный лад) без комплектов активной защиты.

Но вот что вызывает одновременно восхищение и почтение, так это гладкоствольная "рейнметалловская" пушка калибра 120-мм. В угоду большей точности "в динамике", ствол укорочен, что позволяет вести огонь с ходу. Боекомплект Rh-120 - 42 снаряда, куда входят кумулятивно-осколочный и подкалиберный снаряды.





"Зимний вариант" Leopard 2A7 Норвежских вооруженных сил. Источник фото: bulgarianmilitary.com

Из трех вышеперечисленных, Леопард - самый "шустрый". Развиваемая максимальная скорость по шоссе до 72 км/ч. По бездорожью - 55 км/ч. Все это благодаря двигательной установке МВ 873 мощностью 1500 лошадиных сил. Запас "пробега" - около 550 км.





Так ли хороши образцы "большой танковой тройки" НАТО

Все три танка успели "повоевать", но где (сравнивая с СВО). В Ираке и Афганистане, то есть на тех театрах боевых действий, где у коалиции западных стран было подавляющее преимущество в "трех средах": в воздухе, на земле и на воде. Как вы знаете, еще вопрос заключается в "качестве" оппонентов. А оппоненты на СВО у Леопардов, Абрамсов и Леклерков будут совсем неустаревшие T-55, как в Иракском конфликте или того вообще без танков противника, как в Афганистане...

Начнем "в порядке очереди" с Леклерка. Французы создавались, вы будете смеяться, против условных "зулусов". А это значит что эти танки должны были ездить по африканскому грунту и "переносить" африканский климат. Как они покажут себя на заснеженных, или наоборот, влажных степях Украины, тот еще вопрос...

Абрамсы и Леопарды. В "наш просвещенный XXI век" у этих ОБТ нет автомата заряжения, словно перед нами не танковые флагманы первого мира, а техника эпохи ВОВ. А раз нет автомата заряжения, значит скорострельность пушки падает в сравнении с теми экипажами танков противника, у которых он есть.





Т-72М1 одной из ближневосточных стран. Источник фото: roe.ru





Во время "вторжения в Ирак" в 2003 году противниками Леопардов и Абрамсов наряду с "прошловековыми" Т-55 "оппозицию" составляли, устаревшие, но грозные Т-72М1. И когда экипажи западных танков узнавали о движении иракских отрядов, вооруженных этими танками, то они "запрашивали" уничтожения этих модернизированных советских машин иными средствами. А всё потому что несмотря на всю "крутизну" бронирования, танковая пушка 2А46М приносила выводящий из строя, а то и полностью уничтожающий урон.

Возьмем теперь историческое событие - "Вторжение в Йемен", в ходе которого, обороняющаяся сторона, состоящая из хуситов, предоставила многочисленные доказательства сожженных Абрамсов из устаревших версий РПГ.

Но если вы думаете, что "самый лучший танк мира", немецкий Леопард смог "выйти сухим из воды", то вы ошибаетесь: уже во время турецкого вторжения в Сирию, не менее 10-ти Leopard 2A4 было сожжено уже сирийскими Курдами.





Всё, что осталось от турецкого Леопарда после попадания ПТРК "Фагот". Источник фото: e-news.su





А теперь посмотрим на СВО. Где хваленную-перехваленную танковую технику Запада будут обстреливать современные усовершенствованные версии Т-72Б3 и новейшие Т-90М "Прорыв". И это я молчу про "фактор" доминирующей авиации ВКС РФ с современными комплексами ПТРК, которые, к слову, есть и у пехоты.

Ну и стандартная проблема в случае, если "там" все-таки решат передать обозначенные танки.

Во-первых, наряду с техникой, необходима отлаженная работа службы снабжения и эвакуационно-ремонтных бригад, а также последующего обслуживания (если там после боя осталось, что "обслуживать").

Во-вторых, прогресс в Америке и в Европе еще не достиг тех стадий, когда танковая техника переводится в "беспилотный режим", а на Украине еще не открыли "месторождения танковых экипажей". Смогут ли украинские танкисты в короткий срок переучиться с управления Т-64 и Т-80 на совершенно иную технику, капризную и сложную, очень хороший вопрос.

В-третьих, 10 или 20 машин не смогут сделать погоды даже против 100 устаревших танков. Но у России не 100 танков и они не устаревшие.

Так что за бравурными речами Киева скрывается нечто иное, чем реальный шанс приблизить свою так называемую "Перемогу" лишь танковой ротой современной продукцией западного танкопрома.