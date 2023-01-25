Даже союзник может навредить репутации оружия, если он не сможет обходиться с этим оружием правильно. А Abrams не просто танк. Это целая система . И сами боевые действия не самая большая часть этой системы.

В последние недели тема поставок западных танков на Украину актуальна как никогда. Наиболее часто упоминаются танки Abrams и Leopard. А по Challenger 2 уже заключен контракт на поставку. Challenger 2 является основным боевым танком британской армии. Abrams и Leopard являются основными боевыми танками НАТО.

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Танк Abrams является гордостью американских военных. «Неприступная крепость, которая всегда находилась в непобедимом государстве», — говорят о ней американцы. Танки являются наступательным оружием, и могут вести маневренную войну. В то же время танк является престижным для любой армии.

Танк Abrams на учениях в Польше. декабрь 2022

Есть мнение, что тема передачи танков Abrams для Украины преувеличена. Вашингтон к этому относится крайне взвешенно и осторожно.

Взвешенность и осторожность США заключается в том, что неизвестно насколько трудно будет украинским силам эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и будет ли он эффективен на поле боя на Украине

По мнению американских высших военных чинов, спешить не стоит.

Министр обороны Ллойд Остин, и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли рекомендовали не отправлять танки M1 Abrams на Украину.

Милли и Остин упомянули, о большом количестве времени необходимом для обучения персонала работе с танками и о том, что обслуживание танков требует наличия хорошо оснащенной технической базы и высококвалифицированных специалистов. Они также сказали, что в этой ситуации M1 Abrams не являются подходящим вооружением для Украины.

Остин утверждал, что обучение эксплуатации и обслуживанию танков потребует многих месяцев и он возражает против передачи Abrams.

«M1 (Abrams) — это сложная система вооружения, которую сложно поддерживать. Это было верно вчера, это верно сегодня и будет правдой в будущем»,— заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Все в бизнесе построено на деньгах и репутации, в частностях репутации продукции. А производство танков Abrams – большой бизнес. По недавним оценкам завод в г. Лима, Огайо собирал 34 танка Abrams в месяц. Репутация танков Abrams связана с международными рынками, на которых доминируют США. И США опасаются за имидж Abrams. Вашингтон стремится ликвидировать рыночные позиции своих конкурентов. В конкретном случае немецкого Леопарда. Поэтому Вашингтон хочет, чтобы Германия поставляла танки, а «Abrams» «вышел из воды сухим» за пределами Украины.

Для США будут очень большие репутационные потери, если эти «Abrams» застрянут в грязи. Напомню, что они весят 70 тонн. А танки советских разработок и их дальнейшие модернизированные версии весят 50 тонн даже при предельной нагрузке.

Фотографии американских танков, застрявших в грязи, напрямую бы повредили репутации американского оружия. Abrams начнет терять рынок. К тому же американский танк сложно обслуживать и ремонтировать в полевых условиях. Именно по этой причине Вашингтон не хочет, чтобы Интернет был наводнен фотографиями сломавшихся или застрявших в украинском черноземе танков.

Газотурбинный двигатель является еще одним слабым местом американских танков. Вопросы воздухоочистки будут доминирующими среди всех прочих проблем, стоящих перед механиками газотурбинного танка. Все это выльется в дополнительные трудности для военных Вооруженных сил Украины в реальных болевых действиях. Танк Abrams застрял в грязи нау чениях Аврора 17 в Швеции

В Интернете циркулируют фотографии и видео, показывающие, как танк Abrams не может подняться на небольшой склон, покрытый снегом. Но это не является абсолютным доказательством слабости танка Abrams. Другие танки, которые намного легче американского Abrams, тоже застревали в грязи на украинских полях. Затем тягач должен был вытаскивать их один за другим. В надлежащей местности американский танк это грозное оружие.

«Abrams совершенно новый класс танков, он резко отличается от того, что применяет украинская армия сейчас », - сказал отставной высший чин армии США Патрик Донахью, бывший командир армейского подразделения по кибербезопасности в Форт-Беннинге, США. «Таким образом, украинской армии следует очень серьезно пройти подготовку к работе на новых танках. Нельзя просто так передать танки, сесть туда неподготовленному экипажу и поехать в бой. Это нереально».

Появление танков Abrams на Украине станет большой проблемой для США. Если военнослужащие армии Киева не справятся с ремонтом боевой машины, они будут вынуждены бросить ее на поле боя.

Вот примеры практического боевого применения и эксплуатации танков M1A1. Примеры с пострадавшей репутацией американских танков

Боевые действия в Ираке 2014 года. Иракская армия с 2008 года получила 140 танков M1A1. Из-за выхода из строя на поле боя и поломок к концу 2014 года на ходу было только 40 машин. К концу 2016 года только гранатометами было сожжено 47 танков Abrams.

В стычках с курдами 20 октября 2017 года возле населенного пункта Альтун Купри с помощью гранатомета Milan уничтожен иракский танк M1A1. Позже курды подбили ещё один M1A1.

США в знак несогласия с внутренней политикой Ирака вывели из страны свою ремонтную роту, ремонтирующую эти танки. Ирак объявил, что при взятии Мосула 60 танков Abrams было выведено из строя и их теперь некому ремонтировать

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