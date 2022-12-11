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Как порадовать наш российский люд из-за пошедших стройным "косяком" непонятных событий, когда нам ничего не объясняют, объявляя "непонятое" хитрыми планами. Можно сделать полунамеки (и уже сделали), показав мобилизованных, управляющих самым совершенным танком мира - той самой Арматой. Хотя чего греха таить, парады парадами, а если такую дорогостоящую технику сделали, то негоже ей пропадать лишь на одних прилизанных мероприятиях для поднятия местами упавшего патриотичного настроения. Место такой технике в войсках. И нужно думать, если это простую мысль понимаю и я, понимают ее и наши многозвездные генералы. И по слухам Армата уже есть в войсках (я не про то знаменитое видео). И первая партия танка Т-14 еще в том году попала в опытную эксплуатацию. И вполне возможно эти танки попадут на передовую. И действительно, танк имеющий отличную защищенность, должен поберечь жизни танкистов и поспособствовать новым победам. И все это станет возможным благодаря самой современной активной защите "Афганит". Недооценивать важность которой не стоит из-за высокого перенасыщения украинских вояк западным современным противотанковым вооружением, в том числе пускай капризным, но довольно опасным из-за атаки сверху "Джавелином".

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ПТРК FGM-148 Javelin

Помимо активной защиты у Т-14 имеется и "классическая" динамическая защита - "Малахит". Правда, как и первая, данная защитная система слишком секретная, и какой-либо достоверной информации о ее работе и эффективности широкой общественности неизвестно. Хотя общий принцип работы знаком: РЛС комплекта "сообщает" блокам динамической защиты о стремительно входящим "в зону ответственности" снаряде или противотанковой ракете, после чего происходит своевременный подрыв, тем самым уничтожая вражеский боеприпас. Условно это похоже на пассивно-активную систему "противоракетной обороны" танка.

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Динамическая защита танка

Но эта версия работы Малахита не единственная: возможно все дело не в "РЛС", а в интегрированных катушках индуктивности, которые четко, и главное, в самый нужный момент "замечают" магнитное поле вражеского выстрела и противодействуют уничтожению вверенного танкового "имущества".

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Что точно можно утверждать, "Малахит" - это иной уровень в сравнении и с не такими уж устаревшими "Реликтом" и "Контактом". И да, разработчики защиты танка Армата знают о Джавелине и ему подобных противотанковых системах. Иначе зачем бы размещать на крыше необитаемой башни часть динамической защиты.

Но самым революционным считается не "это", а воплощенное в жизнь решение о размещении танкистов в корпусе танка, а как всем известно, по большей части, в практически "все прилетает" в башню снаряда, где и обитали да и обитают все экипажи любых танков мира.

Резюмируя, в любой танковой дуэли против украинских танкистов Армата будет железобетонным победителем. Но ведь современная война - это не только сражения танков с танками, но и наличие обширного арсенала противотанковых средств, имеющихся на вооружении: от авиации (самолеты и вертолеты) и даже у пехоты (ПТРК). Поэтому ка бы ни была крепка броня нашего перспективного танка, ему следует быть всегда на стороже.





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Пуск ПТУР "Корнет"

Вот мы и плавненько дошли к теме из заголовка, почему несмотря на мощную танковую пушку и крепкую "броню", Армату не следует отправлять в зону СВО.

Начнем с того, что Т-14 создавался как важнейший компонент войны нового поколения, так называемого сетецентричного конфликта. И Армата должен был стать главным столпом группы из тактического звена "Созвездие - М". Имеющего цель "транслировать" ход боя в режиме реального времени.

А теперь посмотрим, где установлены звенья этой системы "на сейчас". Оказывается комплексом Единой системы управления тактического звена оборудованы лишь малое количество помимо самой Арматы - танков Т-90М. Что полностью ломает эффективность боевого применения этого компонента. Да, как мне "намекнули", Созвездие еще имеется и на самоходной установке "Мста-СМ2". Но доехала ли эта красавица до СВО - никто не знает.

И если мы говорим о полноценном "некастрированном" применении Т-14 в зоне СВО, то он должен "воевать" не один, а в "окружении" из Мсты, скорострельной и дальнобойной "Коалиции" и некоторых других единиц бронетехники. А появятся ли они там в скором времени - вопрос весьма спорный.





БМПТ "Терминатор"

Фактор второй - почему "нет". Армата - дорогая штучка. Без всяких кавычек. Производство одной единицы составляет 350 млн рублей и больше. Но это не предел. В "штучном исполнении" цена танка может перевалить и за все полумиллиарда рублей. Если сравнить с западными танковыми новинками - это скромно. Но давайте подумаем о других наших танках, которые стоят гораздо дешевле.

Возьмем надежного "старичка" Т-72. Для его "нового образа" в модификации "Б3" нужно заплатить порядка 50 миллионов рублей. Грубо говоря, за цену одного Т-14 мы можем получить семь современных танков. И вряд ли Армата на полях сражений превзойдет по суммарной эффективности семь Т-72 Б3.





Т-72Б3М

Фактор три: защитить "все секреты". На самом деле, "кому охота" потерять в прямом и переносном смысле флагманский танк будущего, который в случае перехода в руки американцев, может многим рассказать о нашем танкостроении и не только о нем. Как половинчатое решение, можно на прикрытие одной Арматы снарядить "отряд телохранителей" из других САУ и танков, но какой тогда смысл всей затеи...





Танк Т-90М "Прорыв"







Выводы

При всем моем уважении и восхищении передовой танковой мыслью отечественной инженерной школы, в силу ряда причин Армату нужно отправить "в архив". Если не навсегда, то до наступления победы в СВО.

И действительно, победы куются не только лишь одной передовой техникой, а высоким воинским духом и качественной боевой подготовкой. И тогда даже американские "Абрамсы" и "Леопарды", которые очень скоро могут появиться у "незалежных" бойцов; не станут непреодолимым препятствием для побед нашей армии.А еще хотелось бы увидеть в войсках больше танков Т-90М "Прорыв", которые показали весьма стойкую защищенность и надежность. С начала воинской операции наши потеряли лишь два танка данной модели.