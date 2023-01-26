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Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины

От "Корнета" и "Вампира" и до новейших образцов противотанковых снарядов 3БМ44 "Лекало" - самые вероятные российские охотники на зарубежные танки в СВО
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   Вы наверное удивитесь, но запиаренный донельзя заокеанский основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams, покинул стены родного завода General Dynamics Land Systems аж полвека назад (если быть совсем точным, то 45 лет). И даже на полувековой юбилей бронирование машины считается "по последнему писку танковой моды". Лоб Абрамса настолько прочен, что его стойкость аналогична 700-милимметровому "листу" брони (в последней модификации танка), всё из-за концепции многослойности, благодаря которой, вражескому снаряду противостоит целый "сандвич": внешняя "панель" специальной стали, "средний слой" комбинированной брони и внутренняя панель из той же броневой стали.

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Пустынный "проблемоносец" Abrams M1

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Новейшая модификация Abrams M1A2 SEP version 3 (SEPv3). Источник фото: nationalinterest.org

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   Но остудим пыл фанатов "залужинского" танка. Не все они довольны где и какой толщины забронировано танковое пространство. Критические недостатки выяснились в ходе самого проверенного детектора таких проблем - реальных боевых действий, коих у Абрамса было "2 штуки" и всё в одном месте: ближневосточном Ираке. Передняя часть бронемашины весьма "падка" на БОПСы (бронебойные подкалиберные снаряды) и ПТРК с актуальными БЧ тандемного типа (например "Штурм", "Корнет"). 

   Но, по правде говоря, "одну встречу" с противотанковым средством "прямо в лоб" Абрамс скорее всего, переживет, но с учётом низкой скорости и слабой маневренности, в лобовую часть может прилететь гораздо больше попаданий чем одно. 

   Но и у танка "толстолобика" есть уязвимое место и в передней проекции: это верхняя часть между носовым "отрезком" и башней, способная покориться "устаревшему" РПГ-7, а уж ежели в качестве боеприпаса для последнего будет использоваться специальный выстрел в новейшей модификации "ПГ-7ВЗ", то и подавно. А вот с самой башней всё гораздо сложнее, в последних версиях покрытая как какой-нибудь чайный заварник особенной керамикой из корунда, "по зубам" лишь ПТРК третьего поколения, к которым относится "Корнет-Д" с тандемной боевой частью. 

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Российский ПТРК "Корнет". Источник фото: army-today.ru


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    Иными местами, "дружелюбными" к снарядам и ракетам у Абрамса, является бортовой профиль: сам борт, место стыка башни и корпуса бронемашины, зона двигателя, легкоуязвимая не только к выстрелу из 120-миллиметровой пушки 2А46-1 (Т-72 и его модификации), но и "среднекалиберной" 30-мм пушки 2А42, устанавливаемой на вертолетах, БМП и БТР. В случае особого везения, двигательный отсек может быть поражен даже из крупнокалиберного пулемета.

Почитать по теме: Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как  Leopard, Leclerc и Abrams


   Вернемся в 2008 год и снова в Ирак. Местные партизаны легко и непринужденного с помощью противотанкового РПГ-29 "Вампир" изрядно "попили кровушки" у представителя американского танкостроения: попадая точнехонько в межбашенное пространство и бортовые листы. "Убойное расстояние" составляло 300-400 метров. 


Проворная "кошка" из Германии: танк Leopard 2


Leopard 2A6. Источник фото: rare-gallery.com


   Легенда о самом лучшем танке в мире стала стремительно рушиться после "сирийского побоища" в конце зимы 2018 года, когда колонна немецких Леопардов в версии 2A4, попала "с корабля на бал", где в результате огня из еще тех самых советских противотанковых изделий - "Конкурса" и "Фагота", запылала аки древнегреческие факелы. Суровый ущерб, нанесенный "деловой репутации" немецкого вундерваффе, пришлось "переигрывать" с помощью модернизации. Открою секрет: даже пришлось часть схемы бронирования скопировать с того самого Абрамса. Чай, "американец" по праву может соперничать за самый защищенный танк в мире, круче разве, что только британский Challenger 2.

может быть интересно: как британская бронекрепость на гусеницах выдерживала по 10 попаданий с РПГ "практически в упор"

  

   И в отличие от Абрамса, башня Леопарда защищена лишь блочной броней из карбида бора. Где из-за жертвы в пользу облегченной массы и танковой скорости, карбидное покрытие оказалось много слабее чем у "единого" бронепокрытия своего американского "побратима". Но с другой стороны, это еще как посмотреть: так в версии "Лёвы" 2А6 стальной эквивалент лобовой защиты равняется сумасшедшим 900−1000 миллиметрам. 


Самый мощный ручной гранатомет в мире - российский РПГ-29 "Вампир". Источник фото: rg.ru


   Немцы - большие затейники, они додумались заполнить переднюю линию танка специальной "набивкой", укомпонованной по различным схемам и линиями наклона. Этот слоеный броневой "пирог" должен останавливать (в теории) большинство новейших БОПСов (подкалиберных) и кумулятивных снарядов. Но немецкий "танкостроительный гений" здесь справился не до конца: взять на слабо лобовую проекцию танка способны практически все версии противотанковых ракет как России, так и эпохи СССР.  

   И о больном для "тевтонцев": немецкая версия Леопарда 2А4 много хуже более новых версий танка. Боковой профиль башни весьма уязвим не просто для современных ПТРК и ПТУР поколения 2+ и 3-го, но и обыкновенного снаряда. Так как броня в стальном эквиваленте в этой зоне защиты составляет 610 миллиметров - что достаточно неплохо для 80-ых годов, но не для современного поля боя, перенасыщенного различными версиями "танкоубивцев". Но уже в следующей версии Leopard 2A5 этот недостаток был исправлен, когда появились навесные модули NERA.


Датский Leopard 2A5. Источник фото: ru.pinterest.com


   Но не едиными "лобовым и фронтальным профилями" Леопарды слабы, как говорится, есть вопросы и к выбору защиты боеукладки. Если меткий противотанковый боец попадет в левую часть корпуса, где и расположен боезапас, высока вероятность полного уничтожения бронированной машины.

Это будет интересно: Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России


Отечественные образцы "колошмателей" танков

   Не надо думать, что только гранатомет и ракета могут "что-то сделать" с современными версиями Абрамсов и Леопардов. Есть в "противотанковом ассортименте" и другой "угрозаносец": снаряд "Лекало", несущий в себе "вольфрамовый лом", пробивающий дыру с расстояния в 2 километра в стальном аналоге на 650 миллиметров. А с такого расстояния "ещё не стреляют", поэтому при более ближней дистанции танкового боя, сопоставимого с расстоянием в полтора километра, бронепробиваемость снаряда с индексом 3БМ44, может составлять и все 700 мм. Тут, как говорится, бессильна броня что Абрамса, что Леопарда.


Абрамс и австрийский Леопард. Источник фото: nationalinterest.org и arsenal-info.ru


   Как писалось выше, западным образцам стоит бояться "боекомплекта" ПГ-7ВР "Резюме" к гранатомету. Тандемная БЧ, как раскаленный нож сквозь масло, пробивает 650 мм броневой стали, даже если последняя защищена динамическим обвесом. "Похуже" заряд ПГ-7ВЛ, этот гранатометный выстрел гарантированно пробивает 500 мм, правда чтобы уничтожить Abrams или Leopard, нужно стрелять в кормовую часть или боковой профиль танков.

   РПГ-29 "Вампир" один из самых грозных отечественных противотанковых образцов. Его мощи хватает на поражение 750-миллиметров + динамическая защита. С Вампира можно стрелять как фронтальную зону танка, так и в особо защищенное место любого танка - танковую башню.

   Но наиболее серьезным и опасным охотником за "танковой жизнью", смело можно назвать российский ПТРК "Корнет". Кумулятивная струя которого выжигает до 1200 мм "задинамической брони". Сегодня - это абсолютный рекорд среди противотанковых ракет.

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