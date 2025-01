Сильный ветер и отсутствие достаточного количества пожарного оборудования, переданного ранее Украине, лишь усугубили итоговую картину.

Коммерческая организация Maxar Technologies продемонстрировала серию фотографий крайне разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе, начавшихся с лесных возгораний, которые впоследствии перекинулись на городские кварталы города-мегаполиса. Соответствующие спутниковые снимки опубликовали американские издания The Washington Post и The New York Times.

Как рассказали зарубежные журналисты, первые лесные пожары вспыхнули на территории Южной Калифорнии 7 января в микрорайоне ЛА Пасифик-Палисейдс – одном из самых элитных кварталов города, где проживают американские политики и голливудские звезды. Дальше огонь стал двигаться в сторону остальных районов города, затронув и менее престижный для проживания чем Пасифик-Палисейдс – район Малибу.









Как рассказали журналисты РИА Новости, из-за масштабного шествия огня четверть миллиона жителей штата Калифорния оказались без электроэнергии.

На всей территории округа Лос-Анджелес введен обязательный приказ на эвакуацию как минимум десятков тысяч горожан. По результату пожара без домов в Голливуде и иных районов города остались многие звезды американского шоу-бизнеса.









Как рассказали специалисты, пожары 2025 года заняли свою ступень в списке самых разрушительных природных действий «огненного плана» в Лос-Анджелесе за обозримую историю наблюдений.

Сильно мешает потушить пожар местным огнеборцам и достаточно сильные ветры, которые отрицательно влияют на полеты пожарной авиации.