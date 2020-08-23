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Первые нереференсные видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere - представлена серия изображений

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В Китае стартовала новая маркетинговая кампания в которой Galax представляет видеокарты GeForce RTX 30 Ampere следующего поколения серией изображений. Все тизеры сопровождаются фразой - «we are about to witness the next generation Galaxy graphics cards».

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Плакаты представляют пять пользовательских моделей из линейки Galax, в том числе Hall of Fame, Master, Boomstar, Metal Master (которые несколько раз рассматривались в прошлом) и Gamer.

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Текст на плакатах гласит: “One card with thousand faces, different from others”, “Your imagination, free construction”, “Firepower is power”, “Horizon World”, “Iron Armored Veyron, Hardcore Protector”.

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NVIDIA собирается анонсировать видеокарты моделей GeForce RTX 3080 и 3090 Ampere 1 сентября. Ожидается, что кастомные модели представят во время анонса Founders Edition или через неделю после референсных версий.

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Китайская компания Gainward также необычным образом продвигает готовящиеся модели видеокарт GeForce RTX 30 Ampere. Одновременно проходят две викторины - угадайте цену видеокарт Gainward следующего поколения и угадайте вес. Акция проводится на Bilibili, поэтому она ограничена китайскими пользователями. Кто угадает правильно получат скидку 50% на видеокарты Ampere.

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