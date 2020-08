Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В Китае стартовала новая маркетинговая кампания в которой Galax представляет видеокарты GeForce RTX 30 Ampere следующего поколения серией изображений. Все тизеры сопровождаются фразой - «we are about to witness the next generation Galaxy graphics cards».

Плакаты представляют пять пользовательских моделей из линейки Galax, в том числе Hall of Fame, Master, Boomstar, Metal Master (которые несколько раз рассматривались в прошлом) и Gamer.

Текст на плакатах гласит: “One card with thousand faces, different from others”, “Your imagination, free construction”, “Firepower is power”, “Horizon World”, “Iron Armored Veyron, Hardcore Protector”.

NVIDIA собирается анонсировать видеокарты моделей GeForce RTX 3080 и 3090 Ampere 1 сентября. Ожидается, что кастомные модели представят во время анонса Founders Edition или через неделю после референсных версий.

Китайская компания Gainward также необычным образом продвигает готовящиеся модели видеокарт GeForce RTX 30 Ampere. Одновременно проходят две викторины - угадайте цену видеокарт Gainward следующего поколения и угадайте вес. Акция проводится на Bilibili, поэтому она ограничена китайскими пользователями. Кто угадает правильно получат скидку 50% на видеокарты Ampere.