Intel выпустила набор новых тестов в рамках своей методологии тестирования «Real World Performance», которая сравнивает линейку процессоров Comet Lake-H 10-го поколения с процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir и показывает производительность чипов Intel в играх выше до 37%.

В последнем наборе тестов, опубликованном Benchlife, Intel сравнивает свой процессор Core i7-10750H (Comet Lake-H) 10-го поколения с APU AMD Ryzen 7 4800H (Renoir-H). Intel Core i7-10750 имеет 8 ядер и 16 потоков на 14-нанометровом технологическом узле с тактовой частотой 2,60 ГГц и тактовой частотой в ускоренном режиме 5,00 ГГц с TDP установленным на уровне 45 Вт (PL1). AMD Ryzen 7 4800H представляет собой 8-ядерный и 16-поточный APU на 7-нм техпроцессе, который работает на базовой частоте 2,9 ГГц и ускорении 4,2 ГГц.

В своих тестах Intel использовала похожие конфигурации ноутбуков для обоих процессоров - Lenovo R7000-2020 (AMD) и Lenovo Y7000-2020 (Intel). Обе модели оснащены дискретным графическим чипом NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 16 ГБ памяти DDR4, твердотельным накопителем 512 ГБ, дисплеем 1080P HD и работают на одной и той же версии ОС (Windows 10 Home V1909 18363.836). Единственная разница заключалась в характеристиках памяти, которая была настроена на 2933 МГц для платформы Intel и 3200 МГц для платформы AMD.

Всего было протестировано 36 игр с настройками по умолчанию. В 14 играх Intel Core i7-10750H в среднем показал более, чем на 10% более высокий FPS. В Tom Clancy's Division 2 был зафиксирован самый большой скачок FPS процессора Intel с производительностью больше на 37%. Intel утверждает, что ее процессор показал лучшую игровую производительность, чем APU AMD Ryzen 4000 Renoir в нескольких популярных киберспортивных играх таких, как PUBG, World of Warcraft, Leauge of Legends, Dota 2, CSGO, GTA V и Call of Duty Warzone.

В 21 игре процессор Intel показал в среднем на 3% более высокую производительность, чем AMD Renoir APU. Ниже приводится описание всех протестированных игр. Игры с разницей в производительности более 10%: Assassin's Creed Odyssey, Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, F1 2019, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers, Grand Theft Auto V, JX3, League of Legends, Team Fortress 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Tom Clancy's The Дивизион 2, Total War: Warhammer 2-Campaign, War Thunder Tank Battle, World of Warcraft.

Игры с разницей в производительности более 3%, но менее 10%: ARK: Survival Evolved, Ashes of the Singularity: Escalation, Battlefield 1, Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty: Warzone, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, FINAL FANTASY XV, HITMAN 2, Justice, Средиземье: Тени войны, Охотник на монстров: Мир, Лунный клинок, Mount & Blade II: Bannerlord, PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG), Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Total War: THREE KINGDOMS, World of Tanks enCore, Мировая война Z Вулкан.

Игра с одинаковой производительностью: Rise of the Tomb Raider +/-3%.

Intel использует Powerpoint, Excel, Chrome и ряд других популярных тестов для тестирования показателей производительности, но в то же время не учитывает тесты с многопоточностью из своего набора тестов в котором AMD доминирует. Также, несколько месяцев назад просочилась внутренняя записка Intel в которой говорилось, что они оценивают прогресс AMD с процессорами Ryzen, Ryzen Threadripper и EPYC вплоть до того, что называют их огромным риском для собственных модельных рядов процессоров в ближайшие годы. Между тем, AMD отбирает долю ЦП у Intel во всех сегментах, включая серверы, настольные компьютеры и ноутбуки.