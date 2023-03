И к общей радости она без ограничений по времени!

В преддверии долгожданного релиза, который состоится через несколько недель, компания Capcom выпустила демо-версию "Бензопилы" для ремейка Resident Evil 4. Бесплатная демо-версия уже доступна в Steam и на PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S. Демонстрация не ограничена по времени, поэтому вы можете играть в нее столько и столько раз, сколько захотите.

Действие демоверсии происходит в самом начале игры, когда Леон въезжает в отдаленную европейскую деревню, где паразитические организмы las plagas заражают местных жителей. На прохождение игры отводится около 20-30 минут, а кульминацией станет нападение на деревенской площади, где вам предстоит сразиться с носящим мешок, орудующим бензопилой чудовищем и другими ганадосами.





Демо должно не только дать игрокам представление о новой Resident Evil 4, но и позволить им узнать, как их компьютеры справляются с игрой. Системные спецификации довольно щадящие по сравнению со многими современными играми; рекомендуется AMD Radeon RX 5700 / Nvidia GeForce GTX 1070, 16 Гб оперативной памяти и Intel Core i7 8700 / Ryzen 5 3600. Минимальные характеристики - AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500, AMD RX 560 с 4 ГБ VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ оперативной памяти.

Эти характеристики, конечно, менее требовательны, чем у другого готовящегося ремейка; на этой неделе Sony опубликовала подробности о системных характеристиках и возможностях ПК для The Last of Us Part I, требуя 32 ГБ для игры в 1440p или 4K при 60fps.

Ремейк Resident Evil 4 - одна из наших самых ожидаемых игр 2023 года. Поклонники оригинала надеются, что он повторит успех другого классического ремейка ужастика на выживание, Dead Space, который с момента своего появления получил похвалу как от критиков, так и от геймеров.





Обновление поставляется с множеством современных функций, таких как поддержка 120 кадров в секунду, FSR, отключение размытия движения и бликов объектива и т.д. Capcom утверждает, что в новой версии также будет переосмыслен сюжет, хотя компания говорит, что она "сохранит суть оригинальной игры". Единственное опасение заключается в том, что она может быть слишком похожа на игру 2005 года.

Демоверсию Resident Evil 4 можно скачать и поиграть уже сейчас. Она будет доступна и после выхода игры на рынок 24 марта.