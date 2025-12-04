Введение

Сегодня, мои маленькие любители видеокарт, мы с вами отправимся в недалёкое прошлое, а именно в 2022 год, когда компаний Intel разродилась наконец-то дискретными видеокартами, и сошлась в неравном бою с компанией nVidia, которая господствовала на рынке последние лет. Разродилась Intel бы и раньше, благо кремний у неё был готов, но незадолго до, она "выстрелила себе в ногу" закрыв своё подразделение в России, которое занималось программной частью видеокарт - а именно разработкой драйверов и прочих прелестей, без которых, как вы понимаете - любое железо это бесполезный предмет интерьера. Так или иначе, к концу 2022 года ей наконец-то удалось слепить хоть что-то вменяемое и выпустить на рынок.

Увы, слепленное на коленке ПО показало себя с не лучшей стороны, и видеокарты особого успеха не имели, плюс "вспышка майнинга" закончилась, и рынок оказался завален продукцией nVidia и AMD, которых годом ранее было не найти за вменяемые деньги, да и за "невменяемые" было порой не купить. Провалом запуск видеокарт Intel Arc первого "А" поколения конечно не стал, но второе "B" поколение по итогу было решено не выпускать, за исключением пары моделей среднего ценового диапазона. Однако компания Intel планирует представить 3 поколение своих видеокарт, попутно переведя производство чипов для них с заводов TMSC на свои мощности. Выпустят они их или прикроют лавочку - покажет время.

А сегодня мы с вами посмотрим на что способна видеокарта Intel Arc A750 8Gb с доведённым до вменяемого состояния ПО, на фоне прямого конкурента в лице видеокарты nVidia GeForce 3060Ti 8Gb.

Участники тестирования

Видеокарты я сфотографировать забыл, а вытаскивать их из уже собранных ПК что-то мне лень, так что обойдёмся изображениями с официальных сайтов производителей.

Intel Arc A750 8Gb - 289$ на старте продаж в октябре 2022 года



ASRock Intel Arc A750 Challenger D OC [A750 CLD 8GO]

Выбор видеокарт на чипах Intel Arc A на рынке не такой уж большой, ибо производители оных отнеслись к данной затее с некоторым скепсисом, однако на их место подтянулись производители второго эшелона, выпустив в целом достаточно представительный модельный ряд видеокарт. Одним из таких производителей выступила ASRock, которая известна своими недорогими и вполне неплохими материнскими платами.

nVidia GeForce 3060Ti 8Gb - 399$ на старте продаж в декабре 2020 года



Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual [NED306T019P2-1046D]

От лагеря nVidia у нас выступает видеокарта производства фирмы Palit, которая, как я думаю, в особом представлении не нуждается.

А вот так наши видеокарты выглядят в GPU-Z:

Увы, утилита GPU-Z нам мало что вменяемого может показать, ибо помимо своей корявости, она довольно сильно отстаёт от современных тенденций, и внятной картины по современным видеокартам не даёт. Поэтому давайте я тут напишу соотношение исполнительных блоков наших видеокарт (ALU):(TMU):(ROP):(RT):(XMX) у nVidia RTX 3060Ti - 4864:152:80:152:38, а у Intel Arc A750 - 3584:224:112:0:28. Как видите у видеокарт Intel Arc A отсутствуют специализированные RT ядра, а значит ожидать высокой производительность трассировки лучей на данных картах не стоит, прикрутят RT ядра увы только во втором Intel Arc B поколении. Соотносить вычислительные блоки разных производителей напрямую нельзя, в виду больших архитектурных различий, но для общего развития - информация полезная. Обе видеокарты имеют 256bit шину памяти, но у RTX 3060Ti сама память более быстрая, что даёт ей некоторое преимущество по ПСП.

Но давайте уже перейдём наконец к тестированию.

Тестирование

Тестировать мы будем c процессором Intel Core i5-11400F, на материнской плате ASUS PRIME H510M-K и с памятью DDR4-2400 32Gb (2x16Gb) от фирмы Patriot. Как видите сборка у нас на довольно актуальном для наших видеокарт железе - без изысков и сугубо по делу.

3DMark Vantage

Интересное начало, под DirectX 10 видеокарты демонстрируют примерно одинаковые результаты, с разницей в пределах погрешности измерений. Жаль, что чистых DirectX 10 игр считанные единицы.

3DMark 11

А вот под DirectX 11 видеокарта GeForce RTX 3060Ti опережает соперницу более чем на 35%.

3DMark Night Raid

Под DirectX 12 превосходство GeForce RTX 3060Ti есть, но не более 5-7%, но есть довольно заметное снижение производительности CPU при использовании видеокарты nVidia.

3DMark Fire Strike

Вновь DirectX 11, и GeForce GTX 3060Ti опережает Intel Arc A750 на 13-14%.

3DMark Time Spy

И внезапно под DirectX 12 видеокарта Intel Arc A750 опережает GeForce 3060Ti, всего на 2-3%, но факт. Ещё и падение производительности центрального процессора... причём существенное. Пришлось даже несколько раз перепроверять с различными настройками, думал может чего в BIOS накрутил, хотя я его вроде и не трогал в процессе первоначального тестирования, однако результаты оставались неизменными - возможно это проблема конкретной версии драйверов nVidia, но проверять дальше мне было уже лень.

3DMark Solar Bay

При использовании API Vulkan и трассировки лучей, видеокарта GeForce RTX 3060Ti опережает соперницу на 25%.

3DMark Steel Nomad Light

DirectX 12 и наша GeForce RTX 3060Ti опережает Intel Arc A750 на 15%.

3DMark Steel Nomad



С повышением детализации под DirectX 12 видеокарта GeForce RTX 3060Ti быстрее на 5%.

Но то всё синтетика, давайте посмотрим, что у нас в реальных приложениях.

Street Fighter IV

А вот и ахиллесова пята Intel Arc - устаревшие API, в частности DirectX 9.0c, и как итог GeForce RTX 3060Ti впереди более чем на 75%. Впрочем, у обеих видеокарт результат запредельный и бессмысленный, учитывая, что сама игра залочена на 60к/сек.

Final Fantasy XV

DirectX 11 и GeForce RTX 3060Ti опережает соперницу более чем на 35%.

Forza Horizon 4

Вновь DirectX 11 и GeForce RTX 3060Ti впереди соперницы на целых 50%.

Street Fighter 6

А вот в данной игре под DirectX 12 значимой разницы в производительности между видеокартами нет.

Returnal

Без трассировки лучей GeForce RTX 3060Ti опережает конкурентку на впечатляющие 60%.

При использовании трассировки, превосходство GeForce RTX 3060Ti достигает 75%. И да, при использовании видеокарты nVidia наблюдается повышенная нагрузка на процессор.

Cyberpunk 2077

Без трассировки, на максимальных настройках и выключенных мыловарнях XeSS и DLSS, видеокарта GeForce RTX 3060Ti опережает Intel Arc A750 на 20%.

При использовании трассировки GeForce RTX 3060Ti опережает конкурентку на 40%, однако, недавно видеокарты Intel получили технологию генерации кадров, которой мистер Хуанг не завёз для своих видеокарт младше RTX 4000, ибо у него там видите ли ядра не той системы... Но глянем для общего развития, что будет если включить актуальны для наших видеокарт фирменные мыловарни.

И всё переворачивается ног на голову, видеокарта Intel Arc A750 опережает GeForce RTX 3060Ti на 40%. Впрочем, у GeForce RTX 3060Ti находиться внезапный союзник в лице генерации кадров AMD FSR 3.1.

И при помощи костылей от фирмы AMD, GeForce RTX 3060Ti догоняет Intel Arc A750. Правда работает такая связка не очень стабильно, не знаю, как оно себя покажет в игре, но во время тестирования, а точнее при снятии скриншотов - игра пару раз вылетала на рабочий стол. Впрочем, все эти мыловарни они от лукавого, ибо толк от них есть лишь в одиночных играх, да и артефакты изображения присутствуют.

На этом тесты закончены, если у вас возник вопрос, а где же тесты в Doom: The Dark Ages - великой и ужасной игре требующей наличия аппаратной трассировки лучей, то отвечу - игра меня полностью разочаровала, и я не вижу смысла в её приобретении, ибо своих денег она не стоит. Но для особо страждущих внизу есть кнопка "Спасибо автору".

Итоги

Как многие уже, наверное, догадались, в моём ПК теперь будет стоять nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb, но отнюдь не потому что она быстрее чем имеющаяся у меня Intel Arc A750 8Gb, а сугубо по причине хорошей совместимости видеокарт nVidia со старым софтом, а также со всяческими эмуляторами игровых приставок. Учитывая, что с данным экземпляром я знаком с момента его покупки в магазине.

Что же касается вас, если перед вами встанет вопрос - какую из данных карт предпочесть для покупки, тот тут я могу лишь перечислить плюсы и минусы обоих вариантов. На стороне nVidia - качество софта, высокая производительность и хорошая совместимость с прочим железом, а ценник нынче у неё на вторичном рынке от 16 000 рублей. На стороне Intel - цена от 13 000 рублей, приятный бонус в виде технологии генерации кадров и нулевая вероятность нарваться на умайненный экземпляр, которых на рынке каждая вторая или на экземпляр с Hynix памятью. Если соберётесь брать видеокарты семейства Intel Arc, то убедитесь в поддержке вашей системы технологии ReBAR. Что касается блоков питания, то обе видеокарты прекрасно себя чувствуют с блоками питания от 500W, естественно не китай-подвал неизвестного происхождения с гарантией 10 лет, а что-то вменяемое типа FSP, лучше конечно что-то "игровое" из серии FSP Hydro.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.