Совместный проект Saber Interactive и Lionsgate получил первый трейлер и страницу в игровом сервисе Steam. Также страница игры появилась в PSStore

По популярной серии фильмов «Джон Уик» скоро выйдет новая игра. Страница с трейлером и скриншотами уже появилась в Steam. Краткое описание игры гласит, что игра разработана в сотрудничестве с режиссером Чадом Стахелски. А её сюжет «органично вписан» в официальную хронологию франшизы. Геймплейно игра должна стать примером боевой системы «ган-фу» – сочетания использования огнестрельного оружия и приемов из различных единоборств. На данный момент на странице представлен один трейлер и шесть скриншотов. Системные требования неизвестны.

Может быть интересно





Страница игры в сервисе PSStore скромнее. Там представлены только скриншоты и краткое описание на английском языке.

Судя по тому, что игра называется Untitled John Wick Game, можно предположить что разработка находиться на начальном этапе и разработчики ещё не имеют четкого видения игры. И настоящее название игры будет оглашено позже.





Это не первая игра про Джона Уика. Ранее с продажи были сняты VR-игра John Wick Chronicles и пошаговая тактика John WIck Hex. А Джон Уик как персонаж присутствует в кооперативном экшене Payday 2 и батл-рояле Fortnite.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424