NuclearMissionJam
В Steam появилась страница ремейка квеста Sublustrum с трейлером
Квест получил переосмысление и перенесен в 3D-среду, изменилась его визуальная часть, а сюжетная линия расширена

Издатель Brickworks Games опубликовал в Steam страницу ремейка квеста Sublustrum, представляющую собой улучшенную и расширенную версию оригинальной игры. Это первая игра российской студии Phantomery Interactive, вышедшая в 2008 году. Специально для игры студия разработала движок Panopticum Engine, который улучшал опыт игры в квесты и положительно отличался от конкурентов. Игра отличалась высокой сложностью и необычными загадками. Однако, в отличи от многих игр того периода, она не получила цифрового релиза. 

В феврале 2024 года стало известно о разработке ремейка игры. Сегодня была создана страница в Steam с первыми скриншотами и трейлером. Из описания и скриншотов можно узнать, что игру перевели в 3D, а её визуальный стиль основан на оригинальной игре и тяготеет к атмосфере меланхолии, эстетике старой пленки и сложным механизмам и ретрофутуризму. Головоломки, судя по описанию, стали проще, но по-прежнему необычны и затрагивают разные аспекты восприятия: от звука до ассоциаций. 

Сюжет игры повествует о писателе, расследующем деятельность своего брата-ученого. Он сделал важное открытие и оставил послание, понять которое сложно. Исследуя деятельность брата, герой попадает в странный сюрреалистичный мир, напоминающий причудливый сон.

Игра выйдет осенью 2026 на консолях и ПК. 

#steam #анонс игры #ремейки #квесты #трейлеры #sublustrum #игры от российских разработчиков
