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Гендир Sony: препятствия для широкого распространения облачных игр слишком высоки на сегодня
На сегодняшний день компания предлагает облачные игры в своей самой дорогой подписке PS Plus, но контент ограничен играми для PS4 и "избранными" классическими играми из архива PlayStation.
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Компания недавно представила портативную приставку, но устройство Project Q не поддерживает облачные игры, а только PS5 Remote Play через Wi-Fi. "Я думаю, что облако само по себе является прекрасной бизнес-моделью, но когда дело доходит до игр, возникают высокие технические трудности", - заявил генеральный директор Йошида в интервью Financial Times. Тем не менее, Microsoft Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now работают лучше, чем мы ожидали на данный момент. Это не означает, что они получают большую прибыль прямо сейчас, но вы не можете спорить с тем, на скольких различных платформах GeForce Now хорошо работает, от недорогих ПК и ноутбуков до Chromebook и даже MacBook.

Йошида отметил, что NVIDIA и Microsoft переживают не лучшие времена в своем бизнесе облачных игр. Облачные службы должны иметь достаточное количество серверов для обеспечения пиковой нагрузки, но в течение дня большая часть этого оборудования простаивает и компания несет убытки. Это также было проблемой для Google, которая разработала собственные серверы для Stadia только для того, чтобы закрыть свой бизнес облачных игр в начале 2023 года после всего лишь трех лет работы. Йошида заявляет, что небольшие инвестиции Sony в облачные игры окупились. Компания создала гонщика с ИИ GT Sophy, который впервые появился в Gran Turismo в прошлом году как особое испытание.

Понятно, что Йошида преуменьшает значение облачных игр, где Sony так сильно отстает. Microsoft считает, что облачные игры являются жизненно важным элементом ее будущих игровых достижений, и она вкладывает свои деньги туда, куда считает нужным. Йошида отказался комментировать сделку по покупке Activision Blizzard непосредственно в интервью об облачных играх, но Sony решительно возражала против того, чтобы позволить Microsoft купить издателя Call of Duty.

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Облачные игры в наши дни работают на удивление хорошо. Задержка существует, но она не настолько велика, чтобы испортить впечатление. У Google Stadia была надежная технология, но каталог игр был слишком мал. У Microsoft есть хороший набор контента для Xbox Cloud Gaming, в том числе несколько новых игр класса AAA. NVIDIA GeForce Now включает в себя больше игр, но вам необходимо иметь их на поддерживаемой платформе, такой как Steam или Epic. Чем дольше Sony будет медлить со своими усилиями в области облачных игр, тем больше она будет сожалеть об этом в будущем.

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#sony #облачные игры
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