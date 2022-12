В следующем году больше не будет ограничения на количество единиц микрокомпьютеров Zero, которые может купить человек.

"Мы можем с уверенностью сказать, что после скудного первого квартала мы ожидаем восстановления поставок до уровня пандемии во втором квартале 2023 года и неограниченных поставок во второй половине года", - говорится в сообщении в блоге Raspberry Pi Foundation.

По большей части Raspberry Pi Foundation заявляет, что не может поддерживать текущую структуру ценообразования, поэтому некоторые платы растут в цене.

"Наши оригинальные продукты Raspberry Pi Zero всегда имели очень низкую маржу, и после недавнего повышения стоимости они больше не являются коммерчески жизнеспособными по их первоначальным ценам - если мы будем придерживаться старой цены, мы будем нести убытки на каждом Zero, который мы продаем. Поэтому мы неохотно решили увеличить цену Zero с 5 до 10 долларов и Zero W с 10 до 15 долларов", - говорится в сообщении Raspberry Pi Foundation.

Положительным моментом является то, что как только продукты Raspberry Pi Zero вернутся в массовое производство в следующем году, ожидается что больше не будет ограничения на количество единиц, которые может купить человек.