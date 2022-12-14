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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Фонд Raspberry Pi ожидает улучшения предложения и доступности продукции в 2023 году
В следующем году больше не будет ограничения на количество единиц микрокомпьютеров Zero, которые может купить человек.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

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"Мы можем с уверенностью сказать, что после скудного первого квартала мы ожидаем восстановления поставок до уровня пандемии во втором квартале 2023 года и неограниченных поставок во второй половине года", - говорится в сообщении в блоге Raspberry Pi Foundation.

По большей части Raspberry Pi Foundation заявляет, что не может поддерживать текущую структуру ценообразования, поэтому некоторые платы растут в цене.

"Наши оригинальные продукты Raspberry Pi Zero всегда имели очень низкую маржу, и после недавнего повышения стоимости они больше не являются коммерчески жизнеспособными по их первоначальным ценам - если мы будем придерживаться старой цены, мы будем нести убытки на каждом Zero, который мы продаем. Поэтому мы неохотно решили увеличить цену Zero с 5 до 10 долларов и Zero W с 10 до 15 долларов", - говорится в сообщении Raspberry Pi Foundation.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Положительным моментом является то, что как только продукты Raspberry Pi Zero вернутся в массовое производство в следующем году, ожидается что больше не будет ограничения на количество единиц, которые может купить человек. 

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#raspberry pi
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