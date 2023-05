У аналитического центра нет оснований полагать, что чеченские подразделения заняли позиции в городе.

Не так давно глава Чечни Раман Кадыров отправил российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать поручение Министру обороны и Директору Федеральной службы войск национальной гвардии снять чеченский спецназ «Ахмат» со всех направлений, перенаправив их в Бахмут.

Однако на текущий момент Institute for the Study of War не может подтвердить нахождение чеченских подразделений в городе, при этом ЧВК «Вагнер» продолжают наступательные операции в западной части Бахмута.

По данным аналитического центра, ЧВК «Вагнер» удаётся продолжать штурмовать город несмотря на дефицит боеприпасов. Пресс-секретарь Восточной группировки Вооружённых сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что только за 8 мая наёмники провели 29 штурмов на Бахмутском направлении и усилили артиллерийскую активность, хотя Евгений Пригожин заявлял о значительном дефиците боеприпасов.

Ранее Евгений Пригожин высказывался по поводу ситуации в городе, вновь подавшись с критикой в адрес руководства Министерства обороны, которое предоставило лишь 10% от обещанных боеприпасов. Также было упомянуто, что теперь за отступление с позиций бойцы частной военной компании могут понести ответственность за государственную измену.