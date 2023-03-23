Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, что обязывает 123 страны-подписантов Римского статута арестовать политика, если он посетит территорию их страны.
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Во время своего выступления в конгрессе Государственному секретарю Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкену был задан вопрос: арестуют ли американцы Путина, если он к ним приедет. Блинкен увильнулся от ответа, сказав, что не верит в скорый визит российского президента в штаты. Он также упомянул, что Соединённые Штаты Америки не подписали Римский статут, не признают компетенцию Международного уголовного суда и, соответственно, не обязаны исполнять выданный ордер.
В свою очередь, Блинкен заявил, что европейские страны, ратифицировавшие Римский статут, имеют обязанность перед Международным уголовным судом и в случае визита Путина в их страну - должны его арестовать.
Несомненно Соединённым Штатам Америки легко говорить об аресте президента чужой страны, когда их ничего не обязывает это делать. Впрочем, визит Путина в штаты действительно маловероятен, ведь последний произошёл ещё в 2015 году, а ситуация в мире вовсе исключает такой вариант.