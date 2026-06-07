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Nacvark
Власти США пошли на уступки перед Amazon в вопросе запуска спутников Leo
FCC согласилась продлить сроки развёртывания спутников Leo после того, как первоначальные планы были нарушены взрывом New Glenn на стартовой площадке
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании Amazon отсрочку для выведения на орбиту её спутников Leo после того, как произошёл взрыв по время очередных испытаний сверхтяжёлой ракеты New Glenn от Blue Origin. Именно эта ракета должна была заняться выводом на орбиту Leo, но из-за взрыва на космодроме это стало невозможным.Источник изображения: ChatGPTВзрыв New Glenn подставил под сомнение планы Amazon Leo по развёртыванию тысяч спутников к 30 июля 2026 года, ведь компания потеряла потенциального носителя для выведения полезной нагрузки на орбиту. Договориться со SpaceX или другими компаниями о срочных запусках невозможно – график расписан на месяцы вперёд. Предполагалось, что компании придётся отказаться от запуска всех запланированных спутников, ведь разрешение от FCC было рассчитано именно на конец июля.

Однако Amazon, судя по всему, смогла договориться с FCC – ведомство продлило развёртывание «быстрыми темпами», чтобы успеть к 30 июля 2029 году вывести на орбиту 3,2 тысячи спутников.

Такое послабление позволит Amazon развивать собственный спутниковый интернет Leo, конкурируя со SpaceX. В настоящее время основным оператором спутникового интернета в США и других странах мира является SpaceX, что, возможно, заставило FCC задуматься о послаблениях ради конкуренции.

#сша #amazon #спутниковый интернет #amazon leo
Источник: pcmag.com
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