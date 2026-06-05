Хотя компания потеряла доступ к передовым станкам, она адаптировалась к этим ограничениям

Председатель Huawei Сюй Чжицзюнь заявил, что американские санкции, введённые против компании, неожиданно стали стимулом для роста китайской полупроводниковой индустрии. По его словам, ограничения США вынудили Huawei и партнёров по отрасли быстрее развивать собственные технологии, перестраивать цепочки поставок и снижать зависимость от зарубежных производителей. Источник изображения: ChatGPTHuawei была внесена в санкционный список Министерства торговли США в мае 2019 года. После этого компания столкнулась с ограниченным доступом к передовым производственным мощностям, компонентам и технологиям, необходимым для выпуска высокопроизводительных чипов. Однако, как отметил Сюй, именно это давление заставило китайские компании активнее инвестировать в разработку микросхем, производственные процессы и вспомогательную инфраструктуру.

Инженерам Huawei пришлось создавать решения в условиях серьёзных технологических ограничений. В результате компания разработала сотни чипов, адаптированных под доступные производственные возможности внутри Китая. При этом Сюй признал, что Huawei всё ещё отстаёт от мировых лидеров в передовом производстве, но подчеркнул значительный прогресс отрасли.

Глава Huawei заявил, что ограничения США фактически помогли Китаю сформировать более устойчивую и интегрированную полупроводниковую цепочку. Он отметил, что сейчас отрасль получила сильный импульс, а её развитие поддерживают всё больше участников рынка.