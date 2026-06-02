Среди украденных данных – электронные почты, пароли и ники

Сайт Have I Been Pwned, отслеживающий утечки данных, сообщил о произошедшей в мае утечке на сайте Atlas Menu, который занимался распространением приватных читов для популярных онлайн-игр – Counter-Strike 2 и Grand Theft Auto V. По данным портала, утечка затронула примерно 64 тысячи аккаунтов пользователей. Источник изображения: ChatGPTСреди украденных данных – адреса электронной почты пользователей, имена пользователей, зашифрованные пароли, IP-адреса и обращения в службу поддержки. Всё это при условии, что Atlas Menu обещала своим клиентам полную конфиденциальность и анонимность.

Хакер, взявший на себя ответственность за взлом, опубликовал предположительно украденные данные на GitHub. Вероятно, сайт отказался выкупать данные или взлом произошёл с конкретной причиной.

Стоит понимать, что, теоретически, утёкшие в сеть данные могут быть использованы не только хакерами, но и специалистами по борьбе с читами в Couter-Strke 2 и Grand Theft Auto V для идентификации читеров. Вероятно, полученные данные могут использоваться для дополнительной сверки при принятии решения о блокировке игрового аккаунта.