Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Китайская Wingtech планирует отсудить у Nexperia почти $1,2 млрд
Nexperia является дочерней компанией Wingtech и некоторое время управлялась нидерландским правительством
реклама

Китайская Wingtech Technology подала иск на 8 миллиардов юаней (около 1,2 миллиардов долларов) против своей дочерней компании Nexperia, обвинив руководство в действиях, которые лишили её законного контроля над активами. Связано это с решением правительства Нидерландов о фактической национализации компании в связи с рисками национальной безопасности.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПосле того, как китайская компания завладела нидерландским производителем, в Амстердаме обеспокоились, что европейские технологии могут достаться Китаю. Власти взяли Nexperia под временное управление, чем лишили Wingtech права на полноценное распоряжение своей дочерней компанией.

Wingtech утверждает, что фактически была отстранена от управления приобретённой компанией, несмотря на статус владельца. В иске говорится о нанесённом финансовом ущербе, который компания оценивает в миллиарды юаней. Также китайская компания ссылается на законодательство Китая, направленное против последствий иностранных санкций и ограничительных мер.

Иск может обострить конфликт между Wingtech и правительством Нидерландов, которое в конце прошлого года согласилось вернуть китайской компании полноценные права на Nexperia.

#нидерланды #nexperia
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
Спин-офф «Deep Rock Galactic: Rogue Core» вышел в ранний доступ Steam
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Графический чип AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G нагрелся в Furmark до 77 градусов по Цельсию
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
На 14-летней Radeon HD 7770 с 1 ГБ GDDR5 смогли запустить актуальные игры
GIGABYTE выпустила игровой WOLED-монитор с пиковой яркостью 1300 нит, частотой 240 Гц за ≈₽ 28400
Дорожные рабочие нашли в Италии святилище венетов доримской эпохи

Популярные статьи

Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter