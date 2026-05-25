Nexperia является дочерней компанией Wingtech и некоторое время управлялась нидерландским правительством

Китайская Wingtech Technology подала иск на 8 миллиардов юаней (около 1,2 миллиардов долларов) против своей дочерней компании Nexperia, обвинив руководство в действиях, которые лишили её законного контроля над активами. Связано это с решением правительства Нидерландов о фактической национализации компании в связи с рисками национальной безопасности.

После того, как китайская компания завладела нидерландским производителем, в Амстердаме обеспокоились, что европейские технологии могут достаться Китаю. Власти взяли Nexperia под временное управление, чем лишили Wingtech права на полноценное распоряжение своей дочерней компанией.

Wingtech утверждает, что фактически была отстранена от управления приобретённой компанией, несмотря на статус владельца. В иске говорится о нанесённом финансовом ущербе, который компания оценивает в миллиарды юаней. Также китайская компания ссылается на законодательство Китая, направленное против последствий иностранных санкций и ограничительных мер.

Иск может обострить конфликт между Wingtech и правительством Нидерландов, которое в конце прошлого года согласилось вернуть китайской компании полноценные права на Nexperia.