ИИ от Anthropic стал фаворитом Кремниевой долины

Как сообщает издание Business Insider, ссылаясь на собственные источники, американские стартапы всё чаще стали переходить к использованию искусственного интеллекта (ИИ) Claude Code от Anthropic. Он стал фаворитом Кремниевой долины, поскольку способен удерживать большой контекст и работать с крупными кодовыми базами.

В отличие от классических ИИ-ассистентов, которые дорабатывают лишь часть кода, Claude Code может полноценно интегрироваться в систему и брать на себя целые задачи, вплоть до продумывания архитектуры или написания новых функций с нуля. Вторым по популярности считается Cursor, который можно глубоко интегрировать в рабочие процессы, хотя он и не сравнится с Claude Code по обширности функционала.

В то же время Copilot и другие ИИ-инструменты с ограниченными возможностями теряют популярность, поскольку Claude Code фактически готов брать на себя роль автономного ИИ-агента. В будущем, очевидно, тенденция сохранится, ведь по мере своего развития ИИ сможет полноценно заменять программистов по отдельным задачам.