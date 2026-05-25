Xreal работает над своей гарнитурой на базе Android XR

Компания Xreal, являющаяся партнёром Google в рамках платформы Android XR, считает, что индустрия умных очков наконец приблизилась к моменту, когда технология может стать массовой. Об этом пишет TechCrunch. Источник изображения: XrealПопытки создать популярные умные очки предпринимались не раз. Google Glass в своё время привлекли большое внимание, но не стали коммерческим успехом из-за высокой цены, ограниченного функционала и вопросов приватности. Более современные XR-гарнитуры, включая устройства смешанной реальности, часто оказываются слишком громоздкими, дорогими и неудобными для повседневного использования.

В Xreal уверены, что ситуация меняется благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) и миниатюризации компонентов. Современные ИИ-модели позволяют сделать взаимодействие с устройством более естественным: вместо сложных интерфейсов пользователь может общаться с системой голосом, получать подсказки в реальном времени, переводить текст или искать информацию прямо во время движения.

На этом фоне Google возвращается в сегмент со своей операционной системой Android XR, делая ставку на партнёрскую модель развития экосистемы. Одним из ключевых проектов в рамках этой экосистемы может стать Project Aura от Xreal. Устройство объединяет возможности ИИ-ассистента с миниатюрными дизайном очков.