Издание Reuters сообщило о результатах опроса, который показал, что примерно треть японских компаний уже используют или рассматривают возможность внедрения роботов с искусственным интеллектом (ИИ). Причём, как показывают результаты опроса, в основном в этом заинтересованы автопроизводители и разработчики транспортного оборудования. Источник изображения: Reuters

Результаты опроса показали, что около 4% компаний уже используют роботы, 5% работают над внедрением, а 25% обсуждают это. Таким образом, общий интерес к внедрению роботизированных платформ в промышленность со стороны компаний составляет 34%. Оставшиеся 66% компаний не думают над такими инновациями.

При этом компании в основном думают над тем, чтобы внедрять роботов в промышленное производство (71%), а не задачи, сопряжённые с рисками (19%), или обслуживание клиентов (11%).

Правительство Японии привержено внедрению роботов в промышленность, считая, что это позволит компенсировать хроническую нехватку рабочей силы в стране, а заодно укрепит её позиции в качестве ведущего поставщика промышленных роботов.