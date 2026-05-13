Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
SpaceX изучает страны для строительства новых космодромов Starship
Генеральный директор компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) утверждает, что Starship в будущем может запускаться тысячи раз в год

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что его компания изучает потенциальные места в США и за рубежом для строительства космодромов, с которых будут запускать ракеты Starship. В будущем эта ракета может запускаться тысячи раз в год, что требует развитой инфраструктуры.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ отличие от традиционных ракет, Starship предназначен для быстрого повторного использования с минимальным ремонтом, что должно ускорить частоту запусков за счёт быстрой подготовки и меньших расходов. Использовать эту ракету будут для запусков как  на Луну, так и но Марс, но Красная планете является приоритетом в долгосрочной перспективе.

По оценкам Маска, в будущем космодромы будут работать по принципу аэропортов, проводя несколько запусков в день с быстрым временем подготовки ракет к запуску.

Пока что SpaceX продолжает проводить испытания Starship на территории США, в штате Техас, а также работает над дополнительной инфраструктурой во Флориде. Ближайший запуск этой ракеты запланирован на 19 мая 2026 года.

#илон маск #spacex #starship
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter