Генеральный директор компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) утверждает, что Starship в будущем может запускаться тысячи раз в год

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что его компания изучает потенциальные места в США и за рубежом для строительства космодромов, с которых будут запускать ракеты Starship. В будущем эта ракета может запускаться тысячи раз в год, что требует развитой инфраструктуры. Источник изображения: Reuters

В отличие от традиционных ракет, Starship предназначен для быстрого повторного использования с минимальным ремонтом, что должно ускорить частоту запусков за счёт быстрой подготовки и меньших расходов. Использовать эту ракету будут для запусков как на Луну, так и но Марс, но Красная планете является приоритетом в долгосрочной перспективе.

По оценкам Маска, в будущем космодромы будут работать по принципу аэропортов, проводя несколько запусков в день с быстрым временем подготовки ракет к запуску.

Пока что SpaceX продолжает проводить испытания Starship на территории США, в штате Техас, а также работает над дополнительной инфраструктурой во Флориде. Ближайший запуск этой ракеты запланирован на 19 мая 2026 года.