Некоторые организации получили предварительный доступ к новой ИИ-модели Anthropic

Банки США, получившие предварительный доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos от компании Anthropic, в спешном порядке устраняют множество обнаруженных ИИ уязвимостей в их системах безопасности. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным издания, порой это приводит к срочным действиям, обновлению программного обеспечения и как итог – сбоям в работе банковских систем для клиентов. Источники Reuters утверждают, что крупные американские банки также делятся доступ к ИИ-инструментам Anthrtopic с меньшими банковскими учреждениями, чтобы те также подготовили свои системы.

Один из экспертов подчеркнул, что ситуация тревожная: киберриски оценивает ИИ, а устранением неполадок занимается человек. Причём в одной системе Mythos может спокойно найти от нескольких сотен до тысяч уязвимостей низкой и средней степени опасности. Увеличение рабочей нагрузки может привести к тому, что банкам придется чаще отключать свои системы на технические работы.

Вся спешка из-за того, что после релиза Mythos злоумышленники могут начать использовать эту ИИ-модель для обнаружения уязвимостей в их банковских системах. Для предотвращения такого сценария банки стараются закрыть дыры в кибербезопасности заблаговременно.