Местное население всё чаще выступает против появления дата-центров по соседству

В США стремительно растёт число ограничений на строительство дата-центров, используемых для работы моделей искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает Tom's Hardware, уже около 69 регионов, включая города и округа, ввели запреты или временные моратории на новые проекты, а в ряде случаев ограничения стали постоянными. Источник изображения: Gemini AIОсновная причина таких мер – высокая нагрузка на энергосистему. Современные дата-центры для ИИ потребляют колоссальные объёмы электроэнергии, сопоставимые с потреблением небольших городов. Это вызывает опасения по поводу роста тарифов на электричество и перегрузки инфраструктур.

Дополнительное беспокойство вызывает влияние на экологию. Крупные вычислительные комплексы требуют значительных ресурсов воды для охлаждения и могут способствовать увеличению выбросов углерода. В условиях ужесточения климатической политики это становится важным фактором для местных властей.

Немаловажную роль играет и общественное недовольство. Жители регионов, где планируется строительство дата-центров, нередко выступают против, указывая на низкую отдачу в виде рабочих мест при высокой нагрузке на инфраструктуру и окружающую среду.

Эксперты отмечают, что подобные ограничения могут замедлить развитие ИИ-инфраструктуры в США. Это, в свою очередь, способно повлиять на темпы внедрения новых технологий и увеличить стоимость ИИ-сервисов в будущем.