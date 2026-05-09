Они опубликованы на сайте Министерства обороны США

Министерство обороны США по поручению президента Дональда Трампа (Donald John Trump) приступило к публикации рассекреченных документов, посвящённых неопознанных летающим объектам (НЛО). Документы публикуют на сайте Пентагона в специальной колонке «UFO» (НЛО). Речь идёт о материалах расследований, показаний очевидцев и публичных отчётах. Источник изображения: Gemini AIПубликация документов происходит в межведомственном формате: Пентагон сотрудничает с Белым домом, NASA, ФБР, Управлением национальной разведки, Министерством энергетики и другими правительственными агентствами. Министр обороны США Пит Хегсет (Peter Hegseth) отметил, что документы скрывались под грифом секретности.

Дональд Трамп подтвердил, что публикация документов происходит по его указу и указал на неспособность прошлых правительств раскрыть информацию американскому народу. Он утверждает, что необходимо придерживаться прозрачности в этом вопросе, поскольку НЛО уже давно в США стала темой для спекуляций среди населения.

Пока что на сайте размещена лишь первая партия документов про НЛО, прошедшая предварительный осмотр перед рассекречиванием.