Рынок микросхем памяти не оставляет выбора компаниям, кроме как повышать цены на консоли

Компании Sony и Nintendo в своих недавних заявлений признали, что именно резкий рост цен на микросхемы памяти, вызванный бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ), спровоцировал рост цен на игровые консоли. При этом текущая ситуация указывает на то, что тенденция сохранится, поскольку введение новых производственных мощностей в эксплуатацию невозможна в ближайшее время. Источник изображения: Reuters

В Nintendo объясняют, что из-за роста цен на память они вынуждены увеличить расходы на комплектующие для приставок примерно на 630 миллионов долларов. По этой причине компания повысила цены на Nintendo Switch 2 и другие аксессуары.

Sony за последние годы также повышала цены на PlayStation, причём неоднократно, пытаясь компенсировать растущие расходы на микросхемы памяти.

Причём ни Nintendo, ни Sony не считают, что рост цен говорит о какой-либо прибыльности. Наоборот, они называют ситуацию сложной для игровой индустрии, а также сокращают прогнозы по продажам игровых консолей. Компании ясно понимают, что из-за растущих цен всё меньше пользователей готовы потратиться на их консоли, а это, очевидно, положительно на доходах не скажется.