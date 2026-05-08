Новые геймпады быстро были раскуплены перекупщиками

Не так давно Valve объявила о выходе своего нового геймпада Steam Controller, который вызвал интерес у аудитории, учитывая относительно небольшую стоимость – 99 долларов США. Однако продажи продолжались недолго: в кратчайшие сроки все геймпады были раскуплены, в связи с чем заказы стали невозможны. Источник изображения: Steam (Valve)На этом фоне Valve объявила, что открывает очереди для резервирования Steam Controller, которые должны помочь каждому пользователю получить доступ к приобретению геймпада. Параллельно с этим компания работает над расширением производства, планируя уведомить пользователей о том, когда дополнительные партии геймпадов поступят в продажу.

Valve также подчеркнула, что зафиксировала спекуляции среди покупателей Steam Controller. Проще говоря, компания поняла, что отдельные пользователи начали скупать геймпады, чтобы перепродавать их на других региональных рынках по более высокой стоимости. Для того, чтобы предотвратить спекуляции, компания ограничила покупку Steam Controller: один аккаунт – один геймпад. Очевидно, что перекупщики могут начать просто создавать новые аккаунты – для этого Valve требует верификации пользователя: на аккаунте последняя покупка в Steam должна быть совершена до 27 апреля 2026 года.