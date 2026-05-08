Это может свидетельствовать о намерениях Вашингтона достигнуть множества сделок

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) пригласила генеральных директоров NVIDIA, Apple, Exxon, Boeing, Qualcomm, Blackstone и других компаний посетить Китай совместно с американским президентом. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на собственные источники.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в интервью CNBC подчеркнул, что Трамп должен лично объявить об этом решении. Однако если он это сделает – Хуанг будет не прочь посетить Пекин вместе с американским президентом. Официально пока в Белом доме не подтверждали, что главы крупных компаний поедут в Китай вместе с президентом США. Источник изображения: Reuters

Semafor не уточняет, зачем Дональду Трампу понадобилось приглашать руководителей крупных компаний совершить государственный визит вместе с им. Тем не менее речь идёт о достаточно стандартной практике, предусматривающей ведение деловых переговоров и заключение межгосударственных соглашений о партнёрстве.

Boeing уже давно ведёт переговоры с Китаем относительно поставок сотен самолётов 737 MAX. Для США такая сделка, очевидно, крайне выгодна, ведь принесёт десятки миллиардов долларов.