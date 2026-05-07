Она получила название GENE-26.5

Французский стартап в области робототехники Genesis AI представил новую модель искусственного интеллекта (ИИ) GENE-26.5, предназначенную для управления роботами. Разработчики утверждают, что модель способна обеспечивать более гибкое и универсальное поведение машин, позволяя им выполнять широкий спектр физических задач. Источник изображения: Reuters

Одновременно компания показала роботизированную руку, максимально приближенную по строению и движениям к человеческой. Устройство способно выполнять точные и деликатные действия, например, готовить еду, собирать мелкие предметы, играть на музыкальных инструментах и решать сложные манипуляционные задач.

По словам разработчиков, такие технологии ориентированы прежде всего на промышленное применение. Речь идёт о производстве, логистике и других сферах, где требуется высокая точность и адаптивность в работе с объектами. Это уже новый формат применения ИИ – физический, который приобретает популярность, учитывая, что на кону замена не только программистов, но и заводских работников.