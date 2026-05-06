Nacvark
Bloomberg: Apple обсуждает с Intel и Samsung производство чипов в США
Сейчас основным партнёром компании является TSMC

Apple рассматривает возможность привлечения Intel и Samsung к производству своих основных чипов, включая процессоры для iPhone, iPad и Mac, на территории США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСейчас ключевым и практически единственным производственным партнёром Apple по передовым чипам остаётся тайваньская компания TSMC. Однако из-за растущего спроса на вычислительные мощности, в том числе связанные с развитием искусственного интеллекта, а также из-за геополитических рисков и ограничений производственных мощностей, Apple ищет способы диверсифицировать цепочку поставок.

В рамках этой стратегии компания ведёт предварительные переговоры с Intel о возможной организации производства чипов на её заводах в США. Также рассматривается вариант сотрудничества с Samsung, которая расширяет свои производственные мощности в Техасе.

При этом источники Bloomberg подчёркивают, что обсуждения находятся на ранней стадии и не означают заключения каких-либо контрактов. Apple пока не уверена, смогут ли Intel и Samsung обеспечить тот уровень качества и объёмов производства, который компания получает от TSMC. Даже в случае развития этих переговоров речь, вероятно, будет идти о долгосрочной и постепенной диверсификации, а не о быстром расширении производства.

#intel #samsung #apple
Источник: bloomberg.com
