Они занимаются тонкой настройкой правильного поведения у ИИ-моделей

Крупные технологические компании, включая Google и Anthropic, всё чаще нанимают специалистов с гуманитарным образованием, особенно философов. Об этом сообщает Business Insider.

Причина такого сдвига связана с быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ). Современные ИИ-системы требуют не только инженерной разработки, но и тонкой настройки поведения с учётом человеческих ценностей, этики и социальных норм. Философы и психологи необходимы, чтобы правильно настраивать поведение ИИ-моделей. Источник изображения: Gemini AIИх задача включает формирование этических принципов, а также участие в разработке внутренних правил и ограничений моделей. Эксперты отмечают, что такие специалисты становятся частью технических команд и могут претендовать на высокооплачиваемые позиции, несмотря на отсутствие технического бэкграунд. При этом некоторые аналитики считают, что влияние этих ролей на реальные продукты пока остаётся ограниченным из-за высокой скорости разработки AI-систем.

Тем не менее зарплата таких специалистов может доходить до 400 тысяч долларов в год, что сопоставимо с окладами должностей Senior/Lead в крупных компаниях США.