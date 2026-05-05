Математика такая, что бизнесмен все равно остался в плюсе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) уладил свой затяжной спор с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Дело было связано с нарушением сроков раскрытия информации при покупке акций Twitter в 2022 году. Согласно законодательству США, инвестор, который приобрёл более 5% акций какой-либо компании, должен предоставить об этом информацию в течение 10 дней. Однако Маск не вложился в сроки и задержал их на 11 дней. Источник изображения: Reuters

По мнению сотрудников SEC, такая махинация позволила Илону Маску сэкономить примерно 150 миллионов долларов, поскольку он купил акции ниже, чем они бы стоили в случае своевременного раскрытия информации. Спустя 4 года Маск пошёл на соглашение с ведомством, которое фактически закрыло это дело с минимальными для него издержками.

Американский бизнесмен заплатит штраф на сумму 1,5 миллионов долларов, не признавая вину. При этом ему не придётся возвращать те 150 миллионов долларов, которые, по мнению SEC, ему удалось сэкономить.

Некоторые эксперты подвергли критике эту сделку, ведь Маск практически полностью избежал ответственности и заработал почти 150 миллионов долларов. Однако ситуация уже давно к этому шла, ведь у SEC не было конкретных фактов против бизнесмена.