Компания может внедрить датчики в автомобили таксистов, чтобы они обучали технологии автономного вождения

Компания Uber планирует оснащать машины обычных водителей такси датчиками, которые будут собирать данные о поездках в режиме реального времени. Об этом изданию TechCrunch рассказал технический директор компании Правеен Неппалли Нага. Источник изображения: UberПолученные данные будут содержать информацию о дорожном движении, ситуациях и поведении других водителей. Всё это будет размещаться в одной огромной базе данных, которая поможет в будущем обучать технологии автономного вождения – искусственный интеллект (ИИ) и алгоритмы на его основе. Особенно это полезно для разбора редких и сложных ситуаций на дороге, где подобные технологии порой не могут грамотно среагировать.

При этом Uber не планирует самостоятельно создавать технологии автономного вождения, а лишь хочет иметь базу данных, которую будет предлагать потенциальным разработчикам и партнёрам по всему миру. Учитывая, что компания имеет базу из миллионов водителей – сбор данных не сложная задача.

Другой вопрос в том, насколько это реалистично с юридической точки зрения, ведь в какой-то степени это вмешательство в приватность водителя и его клиентов, поэтому без их ведома записывать данные не получится. Не исключено, что Uber будет предлагать участникам программы дополнительные деньги, но пока об этом речи не идёт.