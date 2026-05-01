С этой ситуацией придётся разбираться его преемнику

Уходящий с поста генерального директора (CEO) Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил о рекордной выручки компании за квартал в марте – 111,2 миллиарда долларов. По его словам, невероятный спрос на iPhone 17, iPad на базе чипа M4 и бюджетный ноутбук MacBook Neo привели к росту продаж. Источник изображения: Reuters

Однако не всё так хорошо, как показано в опубликованном официальном заявлении Apple. Кук также признал, что в марте компании пришлось потратить на микросхемы памяти больше, чем в предыдущих кварталах. Высокие расходы удалось компенсировать за счёт накопившихся заказов, но уходящий CEO прогнозирует рост цен на чипы уже летом.

Тим Кук не исключает, что усугубившаяся ситуациями с чипами может оказать большое влияние на бизнес Apple. Микросхемы памяти расходятся на рынке со скоростью, способствующей повышению цен, учитывая активное развитие искусственного интеллекта (ИИ). Apple хоть и не делает ставку на ИИ, но использует микросхемы памяти в своей продукции.

Ситуация примечательно тем, что надвигающиеся проблемы, судя по всему, больше не забота Тима Кука. Он уходит с поста CEO, а его преемнику Джону Тернусу придётся разбираться в ситуации, чтобы Apple не оказалась в патовой ситуации. Для Кука эта глава закрыта, причём очень даже хорошо.