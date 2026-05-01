Причём азиатские банки далеко не первые, кто выразил свою обеспокоенность из-за новой ИИ-модели

Банки Азии вслед за Европой и США выражают обеспокоенность относительно новой модели искусственного интеллекта (ИИ) от Anthropic, предназначенной для поиска уязвимости в технологической банковской инфраструктуре. Дело в том, что её могут использовать не только для устранения уязвимостей, но и их использовании в собственных целях. Источник изображения: Reuters

Разные банки из азиатских стран, включая сингапурские (крупнейшие в регионе), опасаются, что ИИ-модель будет помогать злоумышленникам быстрее находить способны для взлома их систем. Пока что такая угроза не кажется реальной, поскольку модель находится на стадии ограниченного тестирования, но в будущем она станет доступна даже обычным пользователям.

В США крупные банки, включая JPMorgan Chase и Bank of America, имеют доступ к Mythos, что позволяет им тестировать её и устранять уязвимости своевременно. Однако ни банки Азии, ни банки Европы не имеют доступа к новой ИИ-модели Anthropic, поэтому находятся в неведении, чем обернётся её релиз.

Азиатские банки призывают в том числе к строгому контролю за ИИ-инструментами, чтобы они не оказались в руках злоумышленников.