В США цена как минимум в 2 раза дешевле

На фоне высокого спроса на вычислительное оборудование в Китае стоимость флагманских ускорителей искусственного интеллекта (ИИ) B300 Blackwell от NVIDIA достигла примерно 7 миллиона юаням или 1 миллиону долларов США за один сервер (8 ускорителей). Об этом сообщает издание Reuters. Источник изображения: Reuters

Основная причина такого роста цен обусловлена высоким спросом и экспортным контролем США. Все оказавшиеся на китайском рынке флагманские американские ИИ-ускорители фактически туда попали «серым путём», поэтому их цена соответствующая. Для понимания, американские клиенты NVIDIA покупают сервера B300 в два раза дешевле.

Источники Reuters отмечают, что пик роста цен пришёлся на март 2026 года, когда правительство США напало на след соучредителя компании Supermicro И-Шяна Лиава, партнёра NVIDIA, завозившего в Китай американские ИИ-ускорители.

Несмотря на то, что в США ограничивают поставки флагманских ИИ-ускорителей, а Китай развивает собственные технологии, спрос на западные модели по-прежнему остаётся высоким. Многие сервера работают именно на ускорителях NVIDIA и учитывают тот факт, что с каждым днём поставки новых чипов становятся сложнее и сложнее из-за жёсткого экспортного контроля с стороны США.