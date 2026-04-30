До недавних пор в Китае действовали достаточно лояльные правила лицензирования автономного такси, что стало причиной развития в стране роботакси, в том числе от компании Baidu. Однако, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, всё изменилось после инцидента с этой компанией. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано ИИ)Речь идёт об недавнем инциденте в Ухане, когда десятки электрокаров сервиса Apollo Go одновременно остановились прямо на дорогах. Всё это привело к пробкам и панике со стороны клиентов, которые оказались фактически заперты в электрокарах и были вынуждены дожидаться помощи от экстренных служб.

По данным издания, инцидент привлёк мнение китайских регуляторов. Они ужесточили контроль в области автономных технологий дорожного движения, временно прекратив выдачу новых лицензий и расширение подобных сервисов в стране. Ожидается, что регуляторы проведут дополнительную оценку надёжности технологий и введут более строгие требования к компаниям, претендующим на лицензию своих технологий

Решение может замедлить развитие рынка роботакси в стране, который до этого считался одним из самых быстрорастущих в мире. Основным конкурентом Китая в этой отрасли являются США.