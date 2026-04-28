Nacvark
Китай заблокировал продажу своего ИИ-стартапа американской компании
Речь идёт о Manus, которая была продана за $2 млрд

Не так давно китайский стартап Manus решил заручиться американскими инвестициями, приняв сделку, которая фактически означала его продажу и переход под юрисдикцию США. После этого правительство Китая обратилось к своим технологическими компаниям с предупреждением, что подобные сделки не должны происходить без разрешения Пекина. Предполагалось, что это не коснётся уже состоявшейся продажи Manus.Источник изображения: ChatGPTОднако, как сообщает издание Reuters со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформам Китая, китайские власти выпустили постановление, которым заблокировали продажу Manus американской компании. Стоимость сделки оценивалась в 2 миллиарда долларов.

Manus занимается разработкой решений на базе искусственного интеллекта (ИИ). Её основной продукт – одноимённый ИИ-агент, решающий широкий круг задач в автономном режиме, включая написание программного кода и анализ больших объёмов данных.

Таким образом, власти Китая отменили сделку, чтобы не допустить «утечку умов» за пределы страны. Теперь все иностранные инвестиции в китайские стартапы будут происходить под пристальным вниманием Пекина.

#сша #китай #искусственный интеллект
Источник: reuters.com
