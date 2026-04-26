Белый дом обвиняет DeepSeek и другие компании в краже американских технологий

Государственный департамент США запускает международную кампанию, направленную на предупреждение союзников о предполагаемом неправомерном использовании американских технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) китайскими стартапами, включая DeepSeek. В Белом доме считают, что китайские компании украли американские технологии. По крайней мере, такие выводы сложились после заявлений OpenAI и Anthropic об использовании их технологий для обучения китайских ИИ-моделей.

По данным Reuters, американским дипломатам поручили информировать правительства других стран о рисках, связанных с использованием китайских решений в области ИИ. В частности, речь идёт о так называемой «дистилляции», когда простые модели из Китая вроде DeepSeek обучаются на основе вычислений мощных американских – ChatGPT, Claude и других.

В США обеспокоены, что Китай таким способом обеспечил себе конкурентоспособное положение, обходя все усилия Вашингтона по экспортному контролю в целях ограничения китайского потенциала. В Белом доме, очевидно, недовольны тем, что китайские компании попросту обучались на готовых решениях от американских ИИ-стартапов.

В то же время китайские компании в какой-то мере даже не опровергают обвинения, подчёркивая, что обучали свои ИИ-модель на основе открытых данных. И вправду: доступ к чат-ботам ChatGPT, Claude и Gemini им никто не закрывал.