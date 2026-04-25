По данным The Intercept, компания получила от американских налоговиков более $130 млн

Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США с 2018 года использует программное обеспечение Palantir для анализа обширной базы данных, содержащей конфиденциальную информацию о налогоплательщиках. Об этом сообщает издание The Incercept, специализирующееся на расследовательской журналистике в сферах национальной безопасности, политики и технологий. Источник изображения: Bloomberg

По данным издания, служба выплатила американской компании более 130 миллионов долларов за помощь в анализе данных, используемых в ходе расследований. Американские налоговики использовали приложение Palantir Lead and Case Analytics для выявления в финансовых документах закономерностей, которые становились почвой для расследований.

Проще говоря, технологии Palantir позволили Налоговой службе США более эффективно выявлять мошенников, случаи отмывания денег, а также тех, кто уклонялся от уплаты налогов. При этом The Incercept делает акцент на том, что деятельность американских налоговиков в этом направлении фактически остаётся недоступна глазу обычных людей, ведь работа заключается в анализе конфиденциальных данных.