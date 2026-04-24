Компания старается сократить персонал, учитывая активное внедрение ИИ

Microsoft впервые за свою историю запускает в США программу добровольного ухода с работы за компенсацию от компании. В планах компании сократить примерно 7% американских сотрудников, то есть до 9 тысяч человек. Программа затронет в первую очередь обычных сотрудников с опытом, а не топ-менеджеров, которые по-прежнему востребованы в компании. Источник изображения: Gemini AIПрограмма работает по следующей формуле: возраст и стаж суммируются и если превышают число 70 – сотрудник может покинуть компанию в рамках программы. Так, например, сотрудник возрастом 48 лет, отработавший в компании 22 года, может уйти на пенсию и получить от компании значительные бонусы. Выход на пенсию в возрасте 60 лет потребует иметь 10 лет стажа.

Основная причина сокращений – перестройка компании под активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), который заменяет большую часть должностей. Вместо того, чтобы массово увольнять сотрудников и сокращать целые подразделения, Microsoft поступает мягко, предлагая добровольно уволиться за компенсацию.

Очевидно, что согласятся на такое предложение далеко не все. Расчёт примерно на 7% сотрудников, в частности, кто итак планировал уволиться, но оттягивал решение из-за поиска новой работе, а также готовился выйти на пенсию.