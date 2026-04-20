Канцлер Фридрих Мерц (Joachim-Friedrich Martin Josef Merz) планирует лоббировать эту инициативу на общеевропейском уровне

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Joachim-Friedrich Martin Josef Merz) заявил, что развитие промышленного искусственного интеллекта (ИИ) требует больше свободы, в отличие от потребительского использования ИИ. Немецкий канцлер призывает Европейский союз ослабить уровень регулирование, освободив ИИ, разрабатываемый в промышленных целях, от строгих ограничений регуляторов.

Мерц подчеркнул, что будет добиваться смягчения регулирования на общеевропейском уровня там, где это возможно. По его мнению, действующие в Европейском союзе правила развития ИИ слишком строги и препятствуют прогрессу.

Немецкий канцер убеждён в том, что промышленный ИИ может способствовать повышению эффективности и производительности, оптимизации использования ресурсов и, прежде всего, снижению затрат.

В настоящее время США и Китай являются основными конкурентами в области ИИ. Пока что лидерство принадлежит США, где располагаются десятки компаний, активно развивающих ИИ, включая крупные – OpenAI, Anthropic, Gemini и xAI.