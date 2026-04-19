В этот раз 40% роботов будут бежать в полностью автономном режиме

В Пекине (Китай) проведут уже второй полумарафон, в котором примут участие более 300 человекоподобных роботов. Им предстоит преодолеть 21 километр сложной местности, которая включает в себя парковые зоны и асфальтированные склоны.

По масштабу полумарафон превосходит прошлогодний пример в 5 раз. Эксперты считают интересным увидеть, как прогресс в развитии робототехники за последний год отразился на долговечности компонентов и сроке службы батарей. Источник изображения: Reuters

В отличие от прошлого полумарафона, на этот раз почти 40% роботов будет проходить трассу автономно, без управления человека. Это затронет в том числе робота Tiangong Ultra, который в прошлом году с помощью оператора преодолел весь маршрут за 2 часа и 40 минут, заняв первое место.

Китайским производителя предстоит продемонстрировать, как они балансируют между стоимостью робота и надёжностью компонентов. Основная проблема при создании таких роботов заключается в том, что скорость, сравнимая со скоростью передвижения профессионального спортсмена, оставляет мало времени на принятие решений. Как итог, предъявляются более высокие требования к вычислительной мощности, алгоритмам и скорости отклика системы. В частности, некоторые роботы могут попросту упасть, если на скорости 14 километров в час совершат резкий разворот.



