Masimo обвиняет Apple в использовании её патентов на технологии измерения пульса

Торговый трибунал США встал на сторону Apple и отклонил попытку компании Masimo добиться нового запрета на импорт Apple Watch в США. Речь шла о давнем споре вокруг технологий отслеживания уровня кислорода в крови, которая запатентована Masimo. Суд предварительно постановил, что новые модели Apple Watch больше не нарушают патенты Masimo.

Masimo, очевидно, не согласилась с таким решением и попыталась установить новый судебный запрет на Apple Watch, чтобы вынудить компанию заплатить за использование патентов. Однако суд учёл изменения, которые внесла Apple в свои «умные часы», отклонив запрос Masimo.

По состоянию на сегодня Apple может продолжать продавать Apple Watch в США с обновлённой функцией пульсоксиметра. Основное отличие новой версии «умных часов» от прошлой заключается в том, что теперь данные выводятся на экран iPhone, а не отображаются на дисплее самих часов.

При этом судебные разбирательства между Apple и Masimo продолжаются. Истец ещё может обжаловать решение Торгового трибунала США в апелляционном поряджке.