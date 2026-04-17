При этом определённые ограничения Google всё же просит соблюдать

Компания Google ведёт переговоры с Министерством обороны США об условиях соглашения, которое позволит американским военным использовать модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini в секретных сетях. В отличие от Anthropic, эта компания сама инициировала диалог с военными для тесного сотрудничества. Источник изображения: Reuters

По данным издания, переговорщики Google всё-таки не готовы соглашаться на всё. Они попросили включить в условия соглашения пункты, запрещающие использовать ИИ для организации массовой слежки за гражданами США или управления автономным оружием без надлежащего контроля со стороны человека. Однако при этом соглашение предусматривает важную для Пентагону формулировку: можно использовать ИИ от Google для всех законных целей.

В настоящее время Пентагон уже имеет контракты с рядом ИИ-компаний, которые согласились развернуть свои модели в секретных военных сетях. Современные ИИ-модели позволяют в том числе сокращать расходы на выполнение административной работы. В то же время использование ИИ в секретных сетях позволяет военным выходить за рамки административной работы, внедряя передовые модели для выполнения других не менее важных задач.