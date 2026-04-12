Федеральное бюро расследований (ФБР) США смогло прочитать отправленное пользователю сообщение, несмотря на установленную в чате мессенджера Signal функцию автоматических удалений по истечению определённого времени. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на информацию 404 Media.По данным издания, спецагенту ФБР США удалось восстановить входящие сообщения. При этом спецслужбе не пришлось взламывать шифрование сообщений или предпринимать какие-то особые манипуляции. Достаточно было извлечь сообщение из системной памяти iPhone, где хранилось сообщение даже после его удаления в Signal. Речь идёт о функции push-уведомлений, которые выводили на экран iPhone весь текст сообщения ещё до разблокировки экрана.
Восстановленное сообщение было предъявлено ФБР США в суде, хотя к тому моменту переписка уже не существовала. Теоретически, этого можно было бы избежать, если на телефоне пользователя была правильно настроена функция push-уведомлений (запретить отображение текста сообщения). Тем не менее ситуация создаёт прецедент, развеивающий миф о том, что обычное удаление сообщения может безвозвратно стереть его.