Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ФБР США удалось прочитать удалённые сообщения Signal в iPhone
Об этом сообщает 404 Media со ссылкой на показания спецагента ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США смогло прочитать отправленное пользователю сообщение, несмотря на установленную в чате мессенджера Signal функцию автоматических удалений по истечению определённого времени. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на информацию 404 Media.Источник изображения: Gemini AIПо данным издания, спецагенту ФБР США удалось восстановить входящие сообщения. При этом спецслужбе не пришлось взламывать шифрование сообщений или предпринимать какие-то особые манипуляции. Достаточно было извлечь сообщение из системной памяти iPhone, где хранилось сообщение даже после его удаления в Signal. Речь идёт о функции push-уведомлений, которые выводили на экран iPhone весь текст сообщения ещё до разблокировки экрана.

Восстановленное сообщение было предъявлено ФБР США в суде, хотя к тому моменту переписка уже не существовала. Теоретически, этого можно было бы избежать, если на телефоне пользователя была правильно настроена функция push-уведомлений (запретить отображение текста сообщения). Тем не менее ситуация создаёт прецедент, развеивающий миф о том, что обычное удаление сообщения может безвозвратно стереть его.

#сша #iphone #signal #фбр сша
Источник: forbes.com
+
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter