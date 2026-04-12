Об этом сообщает 404 Media со ссылкой на показания спецагента ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США смогло прочитать отправленное пользователю сообщение, несмотря на установленную в чате мессенджера Signal функцию автоматических удалений по истечению определённого времени. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на информацию 404 Media. Источник изображения: Gemini AIПо данным издания, спецагенту ФБР США удалось восстановить входящие сообщения. При этом спецслужбе не пришлось взламывать шифрование сообщений или предпринимать какие-то особые манипуляции. Достаточно было извлечь сообщение из системной памяти iPhone, где хранилось сообщение даже после его удаления в Signal. Речь идёт о функции push-уведомлений, которые выводили на экран iPhone весь текст сообщения ещё до разблокировки экрана.

Восстановленное сообщение было предъявлено ФБР США в суде, хотя к тому моменту переписка уже не существовала. Теоретически, этого можно было бы избежать, если на телефоне пользователя была правильно настроена функция push-уведомлений (запретить отображение текста сообщения). Тем не менее ситуация создаёт прецедент, развеивающий миф о том, что обычное удаление сообщения может безвозвратно стереть его.