Компания ускорит строительство новых электростанций

Компания PJM Interconnection, являющаяся крупнейшим в США частным оператором электроэнергетических сетей, планирует добавить 15 гигаватт мощности к энергетической системе из-за роста потребления. Основная причина – резкий рост потребления со стороны технологических компаний, застраивающих США центрами обработки данных. Источник изображения: Gemini AIОператор планирует в ближайшие несколько лет ускорить подключение новых источников энергии за счёт строительства новых электростанций. PJM Interconnection будет работать с крупными технологическими компаниями над тем, чтобы они самостоятельно обеспечивали свои дата-центры источниками генерации или инвестировали в их строительства.

Различные эксперты неоднократно говорили о том, что в США достаточно медленные темпы расширения энергетической системы. Нередко это приводит к росту цен на распределяемую электроэнергию для всех потребителей, включая обычных граждан.

PJM Interconnection обеспечивает энергоснабжение сразу в 13 штатах и федеральном округе Колумбия (столица США). На момент 2025 года генерирующую мощность компании составляла около 182 гигаватт.