NASA назвала посадку идеальной, сообщив о хорошем состоянии астронавтов

NASA официально завершила миссию Artemis II («Артемида-2»), совершив 10-дневный облёт Луны с последующим возвращением космического корабля Orion («Орион») обратно на Землю. Агентство подтвердила факт «идеальной посадки» в Тихом океане. Источник изображения: NASAАгентство вело прямую трансляцию с места событий, где происходила эвакуация астронавтов с приземлившегося в воду космического корабля. Сообщается, что все четыре астронавта (3 гражданина США и один гражданин Канады) целы, а состояние их здоровья оценивается как хорошее.

Администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) назвал вернувшихся астронавтов «послами к звёздам», подчеркнув, что лучшего экипажа он себе не может представить. По его словам, всё было исполнено в идеальном виде. Айзекман добавил, что США вновь занимаются отправкой астронавтов на Луну, а в будущем ещё предстоит увидеть «много интересного».

Джаред Айзекман напомнил, что в будущем американские астронавты вернутся на Луну, чтобы освоить лунную поверхность и построить там исследовательскую базу, которая откроет дальнейшие перспективы по исследованию космоса